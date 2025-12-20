Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6028 de hoje

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6028 de hoje

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 6028, mas quem apostou terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Loteria Federal será mais tarde a partir desta quarta-feira, 20 de dezembro.

Resultado da Loteria Federal 6028 hoje

O sorteio da Loteria Federal de hoje, dia 20, vai sair às 20h (de Brasília). A partir de agora, o sorteio será realizado uma hora mais tarde que o horário tradicional.

06372 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

42560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

31787 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

04690 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

05593 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Premiação da Loteria

Os prêmios da loteria Federal 6028 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil. Diferentemente de outras loterias, na Federal o jogador não escolhe números. Para participar, é preciso comprar um bilhete já numerado, disponível nas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados. Os bilhetes são divididos em 10 frações, e o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Veja também as loterias de sábado.