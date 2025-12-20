Loteria Federal

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6028 de hoje

Prêmio máximo é de R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 6028, mas quem apostou terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Loteria Federal será mais tarde a partir desta quarta-feira, 20 de dezembro.

Resultado da Loteria Federal 6028 hoje

O sorteio da Loteria Federal de hoje, dia 20, vai sair às 20h (de Brasília). A partir de agora, o sorteio será realizado uma hora mais tarde que o horário tradicional.

06372 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
42560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
31787 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
04690 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
05593 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Premiação da Loteria

Os prêmios da loteria Federal 6028 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil. Diferentemente de outras loterias, na Federal o jogador não escolhe números. Para participar, é preciso comprar um bilhete já numerado, disponível nas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados. Os bilhetes são divididos em 10 frações, e o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

