Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6070 de sábado e rateio (30/05/26)

O resultado da loteria Federal de sábado é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6070 Prêmio da primeira faixa chega a meio milhão de reais - DCI

A Caixa sorteia neste sábado, dia 30 de maio, o resultado da loteria Federal 6070 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

1º Prêmio de R$ 500 mil: 97290
2º Prêmio de R$ 35 mil: 61725
3º Prêmio de R$ 30 mil: 85914
4º Prêmio de R$ 25 mil: 05255
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 50057

Resultado da Loteria Federal hoje 6070

Os prêmios da loteria Federal 6070 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6070 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

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6069

1º Prêmio de R$ 500 mil: 74090
2º Prêmio de R$ 35 mil: 40524
3º Prêmio de R$ 30 mil: 22862
4º Prêmio de R$ 25 mil: 32454
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64008

6068

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16600
2º Prêmio de R$ 35 mil: 45936
3º Prêmio de R$ 30 mil: 21498
4º Prêmio de R$ 25 mil: 76654
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 37011

6067

1º Prêmio de R$ 500 mil: 83207
2º Prêmio de R$ 35 mil: 79895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 73613
4º Prêmio de R$ 25 mil: 26910
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 78204

6066
1º Prêmio de R$ 500 mil: 08667
2º Prêmio de R$ 35 mil: 82817
3º Prêmio de R$ 30 mil: 22110
4º Prêmio de R$ 25 mil: 47946
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 03451

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6070 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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