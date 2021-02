Resultado da Loteria Federal concurso 5538 (13/02); veja os bilhetes

Os apostadores podem conferir o resultado da Loteria Federal 5538, que sorteia o prêmio especial de R$ 1,350 mil, a partir das 19h deste sábado (13). Para levar a bolada, é preciso ter o bilhete com os mesmos números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio da loteria Federal pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da Loteria Federal 5537:

1º PRÊMIO 034101 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 015179 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 005023 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 038750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 055186 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5536:

1º PRÊMIO 089316 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 036296 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 017306 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080233 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 022214 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5535:

1º PRÊMIO 093918 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 068251 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 033300 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 075121 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 067674 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5534:

1º PRÊMIO 017619 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051445 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011193 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 086477 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 086819 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5533:

1º PRÊMIO 009077 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 031886 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 025334 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 076074 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 075074 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5532:

1º PRÊMIO 031131 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 053181 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 044617 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080145 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 078160 R$ 18.329,00.

Resultado do concurso 5531:

1º PRÊMIO 002317 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 002531 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011870 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 003024 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 064798 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5530:

1º PRÊMIO 074610R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 034111 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 054014 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 052041 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 062427 R$ 12.227,00.

