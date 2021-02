Resultado da Loteria Federal 5539 (18/2); veja os bilhetes

O resultado da Loteria Federal 5539, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loterias Federal concurso 5539

O resultado da Loteria Federal de hoje com todos os bilhetes premiados aparecerá aqui após a divulgação do rateio.

