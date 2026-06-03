Prêmio da primeira faixa chega a meio milhão de reais - DCI

O resultado da loteria Federal de quarta é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal 6071 de quarta e rateio (03/06/26)

Resultado da Loteria Federal 6071 de quarta e rateio (03/06/26)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 3 de junho, o resultado da loteria Federal 6071 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6071

Os prêmios da loteria Federal 6071 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6071 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6070

1º Prêmio de R$ 500 mil: 97290

2º Prêmio de R$ 35 mil: 61725

3º Prêmio de R$ 30 mil: 85914

4º Prêmio de R$ 25 mil: 05255

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 50057

6069

1º Prêmio de R$ 500 mil: 74090

2º Prêmio de R$ 35 mil: 40524

3º Prêmio de R$ 30 mil: 22862

4º Prêmio de R$ 25 mil: 32454

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64008

6068

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16600

2º Prêmio de R$ 35 mil: 45936

3º Prêmio de R$ 30 mil: 21498

4º Prêmio de R$ 25 mil: 76654

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 37011

6067

1º Prêmio de R$ 500 mil: 83207

2º Prêmio de R$ 35 mil: 79895

3º Prêmio de R$ 30 mil: 73613

4º Prêmio de R$ 25 mil: 26910

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 78204

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6071 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.