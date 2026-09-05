Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6098 e ganhadores hoje sábado

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6098 DCI
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É seu dia de sorte? A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6098, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em breve.

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6098

Os prêmios da loteria Federal 6098 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6098 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
  • Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6097

1º Prêmio de R$ 500 mil: 30921
2º Prêmio de R$ 35 mil: 94311
3º Prêmio de R$ 30 mil: 71189
4º Prêmio de R$ 25 mil: 02173
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57347

6095

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1º Prêmio de R$ 500 mil: 04574
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04929
3º Prêmio de R$ 30 mil: 59657
4º Prêmio de R$ 25 mil: 30781
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53798

6094

1º Prêmio de R$ 500 mil: 13000
2º Prêmio de R$ 35 mil: 09559
3º Prêmio de R$ 30 mil: 82213
4º Prêmio de R$ 25 mil: 91203
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 87095

6093

1º Prêmio de R$ 500 mil: 80574
2º Prêmio de R$ 35 mil: 19932
3º Prêmio de R$ 30 mil: 14112
4º Prêmio de R$ 25 mil: 26366
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 88482

6092

1º Prêmio de R$ 1,340 milhão: 86399
2º Prêmio de R$ 40 mil: 69745
3º Prêmio de R$ 30 mil: 53467
4º Prêmio de R$ 20 mil: 64337
5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 04461

6091

1º Prêmio de R$ 500 mil: 86997
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04852
3º Prêmio de R$ 30 mil: 00091
4º Prêmio de R$ 25 mil: 82438
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 39210

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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