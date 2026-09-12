Resultado da Loteria Federal 6100 e ganhadores hoje

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

É seu dia de sorte? A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6100, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: resultado pronto!

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6100

Os prêmios da loteria Federal 6100 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6100 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6099

1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423

2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481

3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422

4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566

6098

1º Prêmio de R$ 500 mil: 48337

2º Prêmio de R$ 35 mil: 65904

3º Prêmio de R$ 30 mil: 07642

4º Prêmio de R$ 25 mil: 65308

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 38572

6097

1º Prêmio de R$ 500 mil: 30921

2º Prêmio de R$ 35 mil: 94311

3º Prêmio de R$ 30 mil: 71189

4º Prêmio de R$ 25 mil: 02173

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57347

6095

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1º Prêmio de R$ 500 mil: 04574

2º Prêmio de R$ 35 mil: 04929

3º Prêmio de R$ 30 mil: 59657

4º Prêmio de R$ 25 mil: 30781

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53798

6094

1º Prêmio de R$ 500 mil: 13000

2º Prêmio de R$ 35 mil: 09559

3º Prêmio de R$ 30 mil: 82213

4º Prêmio de R$ 25 mil: 91203

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 87095

6093

1º Prêmio de R$ 500 mil: 80574

2º Prêmio de R$ 35 mil: 19932

3º Prêmio de R$ 30 mil: 14112

4º Prêmio de R$ 25 mil: 26366

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 88482