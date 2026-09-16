Resultado da Loteria Federal 6101 e ganhadores hoje quarta (16/09/2026)
O resultado da loteria Federal deste 16 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, 16 de setembro, o resultado da Loteria Federal 6101, que vem com prêmio de R$ 500 mil. Quer saber se a sorte bateu na sua porta? É só acompanhar aqui, ao vivo, o sorteio marcado para 20h (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em andamento
1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617
2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456
3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411
4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469
Resultado da Loteria Federal hoje 6101
Os prêmios da loteria Federal 6101 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6101 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6100
1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028
2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052
6099
1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423
2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481
3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422
4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566
6098
1º Prêmio de R$ 500 mil: 48337
2º Prêmio de R$ 35 mil: 65904
3º Prêmio de R$ 30 mil: 07642
4º Prêmio de R$ 25 mil: 65308
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 38572
6097
1º Prêmio de R$ 500 mil: 30921
2º Prêmio de R$ 35 mil: 94311
3º Prêmio de R$ 30 mil: 71189
4º Prêmio de R$ 25 mil: 02173
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57347
6095
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1º Prêmio de R$ 500 mil: 04574
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04929
3º Prêmio de R$ 30 mil: 59657
4º Prêmio de R$ 25 mil: 30781
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53798
6094
1º Prêmio de R$ 500 mil: 13000
2º Prêmio de R$ 35 mil: 09559
3º Prêmio de R$ 30 mil: 82213
4º Prêmio de R$ 25 mil: 91203
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 87095