Resultado da Loteria Federal 6102 hoje (20/08/26)

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil

A Caixa sorteia o resultado da Loteria Federal 6102, que vem com prêmio de R$ 500 mil. Quer saber se a sorte bateu na sua porta? É só acompanhar aqui, ao vivo, o sorteio marcado para 11h (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em andamento

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6102

Os prêmios da loteria Federal 6101 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6101 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6101

1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617

2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456

3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411

4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469

6100

1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028

2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895

3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292

4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052

6099

1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423

2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481

3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422

4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566

6098

1º Prêmio de R$ 500 mil: 48337

2º Prêmio de R$ 35 mil: 65904

3º Prêmio de R$ 30 mil: 07642

4º Prêmio de R$ 25 mil: 65308

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 38572

6097

1º Prêmio de R$ 500 mil: 30921

2º Prêmio de R$ 35 mil: 94311

3º Prêmio de R$ 30 mil: 71189

4º Prêmio de R$ 25 mil: 02173

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57347