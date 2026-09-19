Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6102 hoje (20/08/26)

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6102 DCI
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A Caixa sorteia o resultado da Loteria Federal 6102, que vem com prêmio de R$ 500 mil. Quer saber se a sorte bateu na sua porta? É só acompanhar aqui, ao vivo, o sorteio marcado para 11h (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em andamento

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6102

Os prêmios da loteria Federal 6101 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6101 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6101

1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617
2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456
3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411
4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469

6100

1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028
2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052

6099

1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423
2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481
3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422
4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566

6098

1º Prêmio de R$ 500 mil: 48337
2º Prêmio de R$ 35 mil: 65904
3º Prêmio de R$ 30 mil: 07642
4º Prêmio de R$ 25 mil: 65308
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 38572

6097

1º Prêmio de R$ 500 mil: 30921
2º Prêmio de R$ 35 mil: 94311
3º Prêmio de R$ 30 mil: 71189
4º Prêmio de R$ 25 mil: 02173
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57347

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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