O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais

Resultado da Loteria Federal 6111 hoje e rateio de quarta (21/10/26)

Resultado da Loteria Federal 6111 hoje e rateio de quarta (21/10/26)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje, quarta-feira, com o resultado da loteria Federal 6111. O prêmio do dia 18 de outubro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real aqui.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: sorteado

68003 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

33062 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

34756 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

44114 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

05674 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da loteria Federal hoje 6111

Os prêmios da loteria Federal 6111 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6111 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

No sábado, 24 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6111 a partir das 20h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.