Resultado da Loteria Federal 6120 de quarta (25/11/2026)
O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
Chegou a hora de novo sorteio. Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje com o resultado da loteria Federal 6120 de quarta. O prêmio do dia 25 de novembro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real no youtube, marcado para as 20 horas.
Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.
– 1º Prêmio de R$ 500 mil: 81944
– 2º Prêmio de R$ 35 mil: 41393
– 3º Prêmio de R$ 30 mil: 22506
– 4º Prêmio de R$ 25 mil: 62946
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36546
Resultado da Loteria Federal hoje 6120
Os prêmios da loteria Federal 6120 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6119
12071 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
30739 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
28497 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
27443 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
55503 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6118
62545 – 1º Prêmio
65170 – 2º Prêmio
57177 – 3º Prêmio
83440 – 4º Prêmio
54040 – 5º Prêmio
6117
47376 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
32229 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
31114 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59504 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
16594 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6116
68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6115
32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6114
56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Receber o prêmio do resultado da loteria federal
O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal concurso 6120 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.
Aquele que ganhar tem até 90 dias após o resultado do sorteio.