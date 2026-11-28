Chegou a hora de novo sorteio. Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado da loteria Federal 6121. O prêmio pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real no youtube, marcado para as 11 horas.

Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.

Resultado da Loteria Federal hoje 6121

Os prêmios da loteria Federal 6121 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6120

1º Prêmio de R$ 500 mil: 81944

2º Prêmio de R$ 35 mil: 41393

3º Prêmio de R$ 30 mil: 22506

4º Prêmio de R$ 25 mil: 62946

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36546

6119

12071 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

30739 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

28497 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

27443 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

55503 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6118

62545 – 1º Prêmio

65170 – 2º Prêmio

57177 – 3º Prêmio

83440 – 4º Prêmio

54040 – 5º Prêmio

6117

47376 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

32229 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

31114 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59504 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

16594 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6116

68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Receber o prêmio do resultado da loteria federal

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal concurso 6121 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Aquele que ganhar tem até 90 dias após o resultado do sorteio.