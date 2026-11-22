Sorteios acontecem duas vezes por semana e atrai número alto de apostadores

Entenda como funciona a Loteria Federal, a mais antiga do Brasil

Entenda como funciona a Loteria Federal, a mais antiga do Brasil

A Loteria Federal é uma das loterias mais antigas e populares do Brasil, com uma história que atravessa gerações de apostadores. Diferentemente de modalidades como Mega-Sena, Quina e Lotofácil, o jogador não escolhe dezenas em um volante: compra um bilhete com número previamente definido e concorre aos prêmios a partir dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal.

A modalidade também tem uma relação histórica com o jornalismo de serviço. O DCI acompanha os resultados da Loteria Federal há anos, com cobertura frequente dos sorteios, divulgação dos números premiados e informações sobre ganhadores, mantendo uma audiência fiel de leitores que consulta o portal para conferir os resultados e acompanhar a loteria.

Criada no século XIX, a modalidade atravessou gerações e continua oferecendo diferentes possibilidades de premiação, incluindo o prêmio principal e valores pagos a quem acerta partes dos números sorteados. A Federal também tem extrações regulares e concursos especiais, como o de Natal.

O que é e como funciona a Loteria Federal?

A Loteria Federal é uma modalidade em que o apostador compra um bilhete numerado e concorre a cinco prêmios principais sorteados. Cada bilhete possui um número de cinco algarismos, e a premiação é definida a partir da combinação dos números extraídos no concurso.

Diferentemente das loterias em que o jogador escolhe os números, na Federal os bilhetes já são emitidos com numeração determinada. O participante pode comprar o bilhete inteiro ou uma de suas frações, dependendo da disponibilidade na unidade lotérica.

Cada bilhete inteiro é dividido em dez partes, chamadas frações. Quem compra apenas uma fração participa do sorteio com aquele bilhete, mas recebe somente a parcela do prêmio correspondente à quantidade de frações adquiridas.

A modalidade oferece diferentes formas de ganhar, não apenas com o acerto integral de um dos cinco números sorteados, mas também por meio de premiações derivadas, como milhar, centena, dezena, aproximações e outras combinações previstas nas regras da Caixa.

Como funciona o sorteio da Loteria Federal?

O sorteio da Federal é realizado com equipamentos que extraem números para formar os bilhetes premiados. A dinâmica utiliza globos com bolas numeradas, seguindo procedimentos estabelecidos pela Caixa para garantir a realização da extração.

São sorteados cinco números de bilhetes, que correspondem às cinco principais faixas de premiação. A ordem dos números define os ganhadores do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios.

A Caixa também prevê outras formas de premiação, como:

Milhar: quando os quatro últimos números do bilhete coincidem com os números finais de um dos prêmios principais;

quando os quatro últimos números do bilhete coincidem com os números finais de um dos prêmios principais; Centena: quando os três últimos algarismos são iguais aos de um dos bilhetes premiados;

quando os três últimos algarismos são iguais aos de um dos bilhetes premiados; Dezena: quando os dois últimos algarismos coincidem;

quando os dois últimos algarismos coincidem; Aproximações: bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior ao número do primeiro prêmio;

bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior ao número do primeiro prêmio; Dezenas finais: combinações de finais de números próximas à dezena do primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade;

combinações de finais de números próximas à dezena do primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade; Unidade do primeiro prêmio: bilhete que termina com o mesmo algarismo do primeiro prêmio.

Essas possibilidades fazem com que a Federal tenha mais de uma forma de contemplar apostadores, mesmo quando eles não acertam integralmente um dos cinco números principais.

Quem criou a Loteria Federal?

A Loteria Federal tem origem no século XIX, durante o período imperial brasileiro. A modalidade é considerada a loteria mais antiga do país e passou por diferentes fases de administração ao longo de sua história, até chegar ao modelo atual, operado pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa assumiu a administração das loterias federais em 1962, marco registrado na história oficial da instituição. Desde então, o sistema passou por mudanças nas regras, nos formatos de bilhetes e nas modalidades de sorteio.

A Federal permanece como uma das principais referências históricas entre as loterias brasileiras, especialmente por manter o formato de bilhete numerado, que diferencia o jogo de modalidades mais recentes, baseadas na escolha de dezenas pelo apostador.

Como são os prêmios da Loteria Federal?

A Loteria Federal distribui prêmios em cinco faixas principais, que correspondem aos cinco números sorteados. O valor de cada prêmio depende do plano de extração de cada concurso.

Além dos cinco prêmios principais, existem as premiações derivadas, que ampliam as chances de contemplação. O apostador pode ganhar com números que correspondam parcialmente aos resultados sorteados, como os quatro, três ou dois últimos algarismos de um prêmio.

O valor recebido também depende da quantidade de frações compradas. Um bilhete inteiro possui dez frações, e o prêmio é dividido proporcionalmente entre os proprietários das partes premiadas.

A Caixa estabelece diferentes planos de premiação para as extrações regulares e especiais. Entre os concursos da modalidade estão:

QUARTOU: sorteio semanal realizado às quartas-feiras;

sorteio semanal realizado às quartas-feiras; Extração de domingo: concurso regular com premiação distribuída entre os números sorteados e as faixas derivadas;

concurso regular com premiação distribuída entre os números sorteados e as faixas derivadas; ENRICOU: extração especial mensal, realizada em um domingo;

extração especial mensal, realizada em um domingo; Especial de Natal: concurso anual com premiação especial, realizado em dezembro.

Os valores dos prêmios e as condições de participação podem variar de acordo com o tipo de extração e o respectivo plano de premiação.

Que dia tem sorteio da Loteria Federal?

A Loteria Federal tem sorteios regulares às quartas-feiras e aos domingos, conforme o calendário oficial da Caixa. A extração QUARTOU acontece às quartas-feiras, enquanto os concursos regulares de domingo são realizados no dia previsto no cronograma mensal. A ENRICOU também ocorre mensalmente, e o concurso Especial de Natal é realizado uma vez por ano, em dezembro.

Os horários são diferentes conforme o tipo de extração. De acordo com o calendário da Caixa, os sorteios da Federal ocorrem às quartas-feiras, a partir das 20h, e aos domingos, a partir das 11h. Caso a data coincida com feriado ou haja necessidade de alteração, a instituição pode divulgar mudanças no cronograma.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelas transmissões oficiais da Caixa na internet.

Quais as loterias da Caixa?

A Caixa administra diferentes modalidades de loterias, com formatos de apostas e regras próprias. Algumas são baseadas na escolha de números, enquanto outras envolvem bilhetes numerados, resultados esportivos ou jogos instantâneos.

Entre as principais modalidades estão:

Mega-Sena: o apostador escolhe números de 1 a 60 e concorre aos prêmios para seis, cinco ou quatro acertos;

o apostador escolhe números de 1 a 60 e concorre aos prêmios para seis, cinco ou quatro acertos; Quina: aposta em números de 1 a 80, com premiação para quem acertar de dois a cinco números;

aposta em números de 1 a 80, com premiação para quem acertar de dois a cinco números; Lotofácil: escolha de números entre 1 e 25, com prêmios para 11 a 15 acertos;

escolha de números entre 1 e 25, com prêmios para 11 a 15 acertos; Lotomania: aposta em 50 números de um universo de 100;

aposta em 50 números de um universo de 100; Dupla Sena: permite concorrer em dois sorteios de seis números no mesmo concurso;

permite concorrer em dois sorteios de seis números no mesmo concurso; Timemania: combina números e a escolha de um Time do Coração;

combina números e a escolha de um Time do Coração; Dia de Sorte: aposta em números de 1 a 31 e em um mês do ano;

aposta em números de 1 a 31 e em um mês do ano; Super Sete: jogo dividido em sete colunas, cada uma com números de 0 a 9;

jogo dividido em sete colunas, cada uma com números de 0 a 9; +Milionária: combina números e trevos para concorrer às diferentes faixas de premiação;

combina números e trevos para concorrer às diferentes faixas de premiação; Loteca: modalidade em que o apostador tenta acertar os resultados de partidas de futebol;

modalidade em que o apostador tenta acertar os resultados de partidas de futebol; Loteria Federal: compra de bilhete numerado, com cinco prêmios principais e outras possibilidades de premiação.

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