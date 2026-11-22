Entenda como funciona a Loteria Federal, a mais antiga do Brasil
Sorteios acontecem duas vezes por semana e atrai número alto de apostadores
A Loteria Federal é uma das loterias mais antigas e populares do Brasil, com uma história que atravessa gerações de apostadores. Diferentemente de modalidades como Mega-Sena, Quina e Lotofácil, o jogador não escolhe dezenas em um volante: compra um bilhete com número previamente definido e concorre aos prêmios a partir dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal.
A modalidade também tem uma relação histórica com o jornalismo de serviço. O DCI acompanha os resultados da Loteria Federal há anos, com cobertura frequente dos sorteios, divulgação dos números premiados e informações sobre ganhadores, mantendo uma audiência fiel de leitores que consulta o portal para conferir os resultados e acompanhar a loteria.
Criada no século XIX, a modalidade atravessou gerações e continua oferecendo diferentes possibilidades de premiação, incluindo o prêmio principal e valores pagos a quem acerta partes dos números sorteados. A Federal também tem extrações regulares e concursos especiais, como o de Natal.
O que é e como funciona a Loteria Federal?
A Loteria Federal é uma modalidade em que o apostador compra um bilhete numerado e concorre a cinco prêmios principais sorteados. Cada bilhete possui um número de cinco algarismos, e a premiação é definida a partir da combinação dos números extraídos no concurso.
Diferentemente das loterias em que o jogador escolhe os números, na Federal os bilhetes já são emitidos com numeração determinada. O participante pode comprar o bilhete inteiro ou uma de suas frações, dependendo da disponibilidade na unidade lotérica.
Cada bilhete inteiro é dividido em dez partes, chamadas frações. Quem compra apenas uma fração participa do sorteio com aquele bilhete, mas recebe somente a parcela do prêmio correspondente à quantidade de frações adquiridas.
A modalidade oferece diferentes formas de ganhar, não apenas com o acerto integral de um dos cinco números sorteados, mas também por meio de premiações derivadas, como milhar, centena, dezena, aproximações e outras combinações previstas nas regras da Caixa.
Como funciona o sorteio da Loteria Federal?
O sorteio da Federal é realizado com equipamentos que extraem números para formar os bilhetes premiados. A dinâmica utiliza globos com bolas numeradas, seguindo procedimentos estabelecidos pela Caixa para garantir a realização da extração.
São sorteados cinco números de bilhetes, que correspondem às cinco principais faixas de premiação. A ordem dos números define os ganhadores do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios.
A Caixa também prevê outras formas de premiação, como:
- Milhar: quando os quatro últimos números do bilhete coincidem com os números finais de um dos prêmios principais;
- Centena: quando os três últimos algarismos são iguais aos de um dos bilhetes premiados;
- Dezena: quando os dois últimos algarismos coincidem;
- Aproximações: bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior ao número do primeiro prêmio;
- Dezenas finais: combinações de finais de números próximas à dezena do primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade;
- Unidade do primeiro prêmio: bilhete que termina com o mesmo algarismo do primeiro prêmio.
Essas possibilidades fazem com que a Federal tenha mais de uma forma de contemplar apostadores, mesmo quando eles não acertam integralmente um dos cinco números principais.
Quem criou a Loteria Federal?
A Loteria Federal tem origem no século XIX, durante o período imperial brasileiro. A modalidade é considerada a loteria mais antiga do país e passou por diferentes fases de administração ao longo de sua história, até chegar ao modelo atual, operado pela Caixa Econômica Federal.
A Caixa assumiu a administração das loterias federais em 1962, marco registrado na história oficial da instituição. Desde então, o sistema passou por mudanças nas regras, nos formatos de bilhetes e nas modalidades de sorteio.
A Federal permanece como uma das principais referências históricas entre as loterias brasileiras, especialmente por manter o formato de bilhete numerado, que diferencia o jogo de modalidades mais recentes, baseadas na escolha de dezenas pelo apostador.
Como são os prêmios da Loteria Federal?
A Loteria Federal distribui prêmios em cinco faixas principais, que correspondem aos cinco números sorteados. O valor de cada prêmio depende do plano de extração de cada concurso.
Além dos cinco prêmios principais, existem as premiações derivadas, que ampliam as chances de contemplação. O apostador pode ganhar com números que correspondam parcialmente aos resultados sorteados, como os quatro, três ou dois últimos algarismos de um prêmio.
O valor recebido também depende da quantidade de frações compradas. Um bilhete inteiro possui dez frações, e o prêmio é dividido proporcionalmente entre os proprietários das partes premiadas.
A Caixa estabelece diferentes planos de premiação para as extrações regulares e especiais. Entre os concursos da modalidade estão:
- QUARTOU: sorteio semanal realizado às quartas-feiras;
- Extração de domingo: concurso regular com premiação distribuída entre os números sorteados e as faixas derivadas;
- ENRICOU: extração especial mensal, realizada em um domingo;
- Especial de Natal: concurso anual com premiação especial, realizado em dezembro.
Os valores dos prêmios e as condições de participação podem variar de acordo com o tipo de extração e o respectivo plano de premiação.
Que dia tem sorteio da Loteria Federal?
A Loteria Federal tem sorteios regulares às quartas-feiras e aos domingos, conforme o calendário oficial da Caixa. A extração QUARTOU acontece às quartas-feiras, enquanto os concursos regulares de domingo são realizados no dia previsto no cronograma mensal. A ENRICOU também ocorre mensalmente, e o concurso Especial de Natal é realizado uma vez por ano, em dezembro.
Os horários são diferentes conforme o tipo de extração. De acordo com o calendário da Caixa, os sorteios da Federal ocorrem às quartas-feiras, a partir das 20h, e aos domingos, a partir das 11h. Caso a data coincida com feriado ou haja necessidade de alteração, a instituição pode divulgar mudanças no cronograma.
Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelas transmissões oficiais da Caixa na internet.
Quais as loterias da Caixa?
A Caixa administra diferentes modalidades de loterias, com formatos de apostas e regras próprias. Algumas são baseadas na escolha de números, enquanto outras envolvem bilhetes numerados, resultados esportivos ou jogos instantâneos.
Entre as principais modalidades estão:
- Mega-Sena: o apostador escolhe números de 1 a 60 e concorre aos prêmios para seis, cinco ou quatro acertos;
- Quina: aposta em números de 1 a 80, com premiação para quem acertar de dois a cinco números;
- Lotofácil: escolha de números entre 1 e 25, com prêmios para 11 a 15 acertos;
- Lotomania: aposta em 50 números de um universo de 100;
- Dupla Sena: permite concorrer em dois sorteios de seis números no mesmo concurso;
- Timemania: combina números e a escolha de um Time do Coração;
- Dia de Sorte: aposta em números de 1 a 31 e em um mês do ano;
- Super Sete: jogo dividido em sete colunas, cada uma com números de 0 a 9;
- +Milionária: combina números e trevos para concorrer às diferentes faixas de premiação;
- Loteca: modalidade em que o apostador tenta acertar os resultados de partidas de futebol;
- Loteria Federal: compra de bilhete numerado, com cinco prêmios principais e outras possibilidades de premiação.
Vai apostar? Jogue com responsabilidade.