Indianos Sortudos: as histórias mais inacreditáveis das loterias

Alguns indianos sortudos viveram de verdade histórias marcadas por tantas coincidências que parecem tiradas de um filme. Afinal de contas, eles ganharam na loteria de uma maneira tão inesperada que é até difícil de acreditar.

Confira na sequência:

Duplamente Sortudo

O primeiro caso é do Sr. B Rathnakaran Pillai, um dos indianos sortudos que além de ganhar na loteria, ainda encontrou um tesouro enterrado em sua propriedade em Kerala, sudoeste da Índia.

Depios de ganhar o equivalente a 842 mil dólares, o humilde Sr. Pillai decidiu investir parte do seu prêmio da loteria em um terreno para cultivar legumes. Então, num dia em que Pillai cavava o solo para plantar mandioca, a sua sorte se multiplicou.

Como se não bastasse, ele encontrou uma panela de barro cheia de moedas. Ela continha mais de 2.500 moedas, da época do reino de Travancore, que existiu entre 1729 e 1949.

Assim, as suspeitas são de que o tesouro tenha sido enterrado por um curandeiro. De acordo com a arquitetura hindu, o canto sudoeste é o local mais sagrado de uma residência, e o curandeiro teria colocado sua riqueza lá para mantê-la protegida.

As moedas, entregues por Pillai ao governo, estão no Laboratório de Conservação em Thiruvananthapuram. Apesar de não ter direito ao tesouro, o indiano sortudo será recompensado com parte do valor das moedas.

Um indiano sortudo que quase morreu num acidente

A história de um desses indianos sortudos não começou com tanta sorte. Voltando de um feriado, o indiano Mohammad Basheer Abdul Khadar escapou da morte em um avião da Emirates Airlines. A aeronave derrapou na aterrissagem no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes, em 3 de agosto, e explodiu após todos desembarcarem.

Então, seis dias depois, Mohamed ganhou 1 milhão de dólares na loteria Dubai Duty Free Millennium Millionaire. Ele disse ao jornal Gulf News que tem o hábito de comprar um bilhete de loteria antes de voltar para a Índia. Assim, o bilhete premiado foi o 17º comprado por ele.

“Deus me deu uma segunda vida quando sobrevivi ao acidente e me abençoou com esse dinheiro para que possa fazer o bem depois de tudo isso.”, ele disse.

Khadar ainda espera voltar à Índia após se aposentar para buscar um trabalho que envolva ajudar crianças carentes em Kerala.

Indianos Sortudos desde bebês

Nunca é cedo demais para ser um cara de sorte. A prova viva disso é Mohammad Salah, um dos indianos sortudos, que ganhou na loteria com apenas 1 ano de idade!

A sorte sorriu para o bebê pois o seu pai, Ramees Rahman, comprou um bilhete de loteria em seu nome. Então, num sorteio mensal, ele ganhou um jackpot 1 milhão de dólares!

Ramees participava do Dubai Duty Free há um ano e comprou o ingresso vencedor com o nome de seu filho. Ele diz que ficou extremamente satisfeito com a notícia, pois assim o futuro de seu filho agora está assegurado.

