Loteria Federal

Tem sorteio da Loteria Federal hoje 6092 de sábado da Caixa?

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6092 sai hoje DCI
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Quem pretende acompanhar a tradicional Loteria Federal neste fim de semana deve ficar atento à mudança no calendário. O concurso 6092 não será realizado no sábado (15), mas sim no domingo (16). Os números serão divulgados após a extração, mas esta edição terá uma condição diferente: não haverá pagamento de prêmios em dinheiro.

Resultado da Loteria Federal 6092 sai hoje?

O concurso 6092 da Loteria Federal será realizado excepcionalmente no domingo, 16 de agosto de 2026, e não no sábado (15), como normalmente acontece com as extrações da Loteria Federal.

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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