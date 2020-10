Mega-Sena e Super Sete são as modalidades acumuladas desta quarta. Os apostadores podem acompanhar os sorteios ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV

Nesta quarta-feira (7) a Loterias Caixa irá realizar os sorteios das loterias acumuladas: Mega-Sena, concurso 2306, e Super Super Sete, concurso 3. Somando as duas modalidades de jogos o prêmio estimado é de R$ 101,4 milhões.

Os sorteios das modalidades começam em horários diferentes: a Mega-Sena às 20h e Super Sete às 15h.

Qual loterias estão acumuladas hoje?

Mega -Sena concurso 2306

A Mega-Sena está acumulada há nove concursos e o valor previsto para hoje é de R$ 100 milhões. O jogo simples de seis número da Mega-Sena custa R$ 4,50.

Super Sete concurso 3

Já o Super Sete pode fazer seu primeiro milionário com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão. A aposta mínima custa R$ 2,50, e você tem direito de escolher sete números, um em cada coluna do volante.

Como apostar nas loterias acumuladas?

As apostas das loterias acumuladas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da realização do concurso.

Os sorteios podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela internet. O apostar pode selecionar os números manualmente ou solicitar a Surpesinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Como receber o prêmio da aposta premiada?

O prêmio da pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, ele será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Contudo, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. A partir de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

