As modalidades acumuladas desta segunda são: Super Sete e Quina. Os apostadores podem acompanhar os sorteios ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV

A Loterias Caixa realiza, nesta segunda-feira (26), o sorteio dos concursos das loterias acumuladas de hoje que podem pagar, juntas, o prêmio de R$ 4,8 milhões. O Super Sete, concurso 10 , e a Quina, concurso 5400 , são as modalidades acumuladas do dia.

Os sorteios das loterias, que contam com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e RedeTV, começam em horários diferentes, sendo: Super Sete às 15h e Quina às 20h.

Loterias acumuladas de hoje

Super Sete concurso 10 – O prêmio acumulado estimado para hoje é de R$ 2,5 milhão. Se algum apostar cravar as sete colunas sorteadas, o Super Sete pode fazer seu segundo milionário. O jogo com aposta simples de sete números sai, assim, por R$ 2,50.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quina concurso 5400 – A Quina está acumulada há três concurso e, caso alguma aposta acerte as cinco dezenas sorteadas, pode receber a bolada de R$ 2,3 milhões. O jogo simples de cinco número da Quina custa, assim, R$ 2.

Como apostar nas loterias?

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da realização do concurso.

O apostador pode selecionar os números manualmente ou, então, solicitar a Surpesinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Você também vai gostar de ler: