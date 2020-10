A Loterias Caixa sorteia nesta quarta-feira (28) as loterias acumuladas: Mega-Sena, concurso 2313; Quina, concurso 5402; e Super Sete, concurso 11. As três modalidades juntas podem pagar o prêmio de R$ 52 milhões.

Os sorteios dos concursos, que serão transmitidos ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e Rede Tv, começam em horários diferentes: Mega-Sena e Quina às 20h e Super Sete às 15h. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no site da Caixa até uma hora antes do jogo.

Quais são as loterias acumuladas de hoje?

Mega -Sena concurso 2313 – Esta é a modalidade com o maior prêmio de hoje, previsto em R$ 45 milhões. O jogo simples de seis número custa R$ 4,50.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quina concurso 5402 – O prêmio previsto para hoje é de R$ 4,2 milhões. A aposta simples de cinco números da Quina custa, assim, R$ 2.

Super Sete concurso 11 – Já o Super Sete está com o prêmio estimado em R$ 2,8 milhões. A aposta mínima de sete números, um em cada coluna do volante, custa R$ 2,50.

Como apostar nas loterias acumuladas?

Os sorteios podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela internet. O apostar pode selecionar os números manualmente ou solicitar a Surpesinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Você também vai gostar de ler: