São grandes as chances de se tornar um milionário nesta sexta-feira (16). De acordo com a Caixa, são três loterias acumuladas hoje que podem pagar, juntas, R$ 15,6 milhões. As loterias acumuladas de hoje são: Super Sete, concurso 6; Quina, concurso 5392; e Lotomania, concurso 2118 .

Os sorteios, que serão realizado no Espaço Loterias Caixa na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, acontecem em horário diferentes: Super Sete às 15h e as demais modalidades às 20h. As apostas podem ser feitas pela internet ou nas casas lotéricas até uma antes do sorteio da modalidade. É possível acompanhar os sorteios ao-vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

Quais são os prêmios das acumuladas de hoje?

A Super Sete pode pagar hoje (16) R$ 1,2 milhão. O jogo simples é de R$2,50

A Quina paga hoje R$ 8,1 milhões e a aposta simples de cinco números sai por R$ 2,00

Já a Lotomania paga hoje R$ 6,3 milhões e a aposta única tem o valor de R$ 2,50.

Como apostar nas loterias acumuladas?

As apostas das loterias acumuladas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da realização do concurso.

Os sorteios podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela internet. O apostador pode selecionar os números manualmente ou solicitar a Surpresinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente. Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

