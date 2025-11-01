Loterias

Lotofácil, Mega, Federal e loterias de sábado podem pagar R$ 120 milhões

Sorteios acontecem às 19h e 20h

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil, Mega, Federal e loterias de sábado Foto: gerada por IA

As loterias da Caixa Econômica Federal prometem um sábado, dia 1º de novembro de 2025, com prêmios milionários. Somadas, as principais apostas do dia, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, podem pagar mais de R$ 120 milhões.

Mega-Sena

A mais popular das loterias brasileiras está acumulada e promete um prêmio de R$ 34 milhões no concurso 2935, com sorteio neste sábado (01/11).

Quina

Outra que segue acumulada é a Quina, que pode pagar até R$ 37 milhões no concurso 6868.

Timemania

Com o maior prêmio do sábado, a Timemania pode pagar R$ 42,5 milhões no concurso 2315. O jogo é ideal para quem une sorte e paixão pelo futebol, basta escolher 10 números e um “time do coração”. No último sorteio, o time sorteado foi o Floresta/CE.

Lotofácil

Com probabilidade mais alta de acerto, a Lotofácil também realiza sorteio neste sábado (01/11). O concurso 3528 oferece R$ 1,8 milhão.

+Milionária

A +Milionária, que combina números e “trevos da sorte”, está acumulada e promete R$ 10 milhões no concurso 299.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte também entra na lista, com R$ 800 mil em jogo.

Loteria Federal

Entre as mais tradicionais, a Loteria Federal segue premiando apostadores de forma simples: basta comprar um bilhete e torcer para o número sorteado. Os prêmios são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.363.

Loteca

Voltada para os apaixonados por futebol, a Loteca paga R$ 2 milhões neste sábado. A disputa conta com 14 jogos, incluindo Fluminense x Internacional, Fortaleza x Flamengo e São Paulo x Bahia.

Loteria Instantânea

Além dos sorteios convencionais, a Instantânea (raspadinha digital da Caixa) oferece diversão imediata e prêmios que podem chegar a R$ 2 milhões. O jogador descobre o resultado na hora e pode ganhar valores menores em várias faixas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Saiba o resultado da Lotomania 2843 de sexta-feira

Resultado da Timemania 2314 e Dia de Sorte 1135 nesta quinta

Saiba o resultado da Lotomania 2842 de quarta-feira

Resultado da Timemania 2313 e Dia de Sorte 1134 nesta terça

Saiba o resultado da Lotomania 2841 de segunda-feira

Resultado da Timemania 2312 e Dia de Sorte 1133 neste sábado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes