Lotofácil, Mega, Federal e loterias de sábado podem pagar R$ 120 milhões

As loterias da Caixa Econômica Federal prometem um sábado, dia 1º de novembro de 2025, com prêmios milionários. Somadas, as principais apostas do dia, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, podem pagar mais de R$ 120 milhões.

Mega-Sena

A mais popular das loterias brasileiras está acumulada e promete um prêmio de R$ 34 milhões no concurso 2935, com sorteio neste sábado (01/11).

Quina

Outra que segue acumulada é a Quina, que pode pagar até R$ 37 milhões no concurso 6868.

Timemania

Com o maior prêmio do sábado, a Timemania pode pagar R$ 42,5 milhões no concurso 2315. O jogo é ideal para quem une sorte e paixão pelo futebol, basta escolher 10 números e um “time do coração”. No último sorteio, o time sorteado foi o Floresta/CE.

Lotofácil

Com probabilidade mais alta de acerto, a Lotofácil também realiza sorteio neste sábado (01/11). O concurso 3528 oferece R$ 1,8 milhão.

+Milionária

A +Milionária, que combina números e “trevos da sorte”, está acumulada e promete R$ 10 milhões no concurso 299.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte também entra na lista, com R$ 800 mil em jogo.

Loteria Federal

Entre as mais tradicionais, a Loteria Federal segue premiando apostadores de forma simples: basta comprar um bilhete e torcer para o número sorteado. Os prêmios são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.363.

Loteca

Voltada para os apaixonados por futebol, a Loteca paga R$ 2 milhões neste sábado. A disputa conta com 14 jogos, incluindo Fluminense x Internacional, Fortaleza x Flamengo e São Paulo x Bahia.

Loteria Instantânea

Além dos sorteios convencionais, a Instantânea (raspadinha digital da Caixa) oferece diversão imediata e prêmios que podem chegar a R$ 2 milhões. O jogador descobre o resultado na hora e pode ganhar valores menores em várias faixas.