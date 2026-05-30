A Timemania tem prêmio de R$ 32.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 900.000,00

Veja o resultado da Timemania 2398 e Dia de Sorte 1220 de sábado

Veja o resultado da Timemania 2398 e Dia de Sorte 1220 de sábado

A Caixa sorteia o resultado da Timemania 2398 e do Dia de Sorte 1220, loterias sorteadas neste sábado, 30 de maio, pela Caixa Econômica Federal. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem em que são sorteados.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 11-29-40-47-48-53-70 | Grêmio

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 04-05-09-11-20-26-28 | agosto

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Acompanhe as loterias do DCI.