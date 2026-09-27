Aposta simples de Capim Branco embolsa R$ 6,4 milhões na Lotofácil de domingo

Uma aposta simples de Capim Branco, em Minas Gerais, acertou os 15 números sorteados no concurso 3790 da Lotofácil, realizado neste domingo (27). O bilhete, registrado na lotérica Chave da Sorte, garantiu sozinho o prêmio principal de R$ 6.473.807,39.

O jogo vencedor foi feito de forma presencial e marcou apenas os 15 números, quantidade mínima permitida na Lotofácil. Como houve apenas uma aposta com 15 acertos, o prêmio da faixa principal ficou integralmente com o apostador de Capim Branco.

Veja os números sorteados na Lotofácil 3790

As dezenas sorteadas no concurso da loteria deste domingo foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além do prêmio milionário, outras apostas foram contempladas nas faixas de 11 a 14 acertos. Ao todo, 423 apostas acertaram 14 números, enquanto milhares de jogos tiveram premiações nas demais faixas.

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 6.473.807,39

14 acertos: 423 apostas ganhadoras, R$ 2.094,06

13 acertos: 14.642 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 176.691 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 928.640 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio da Lotofácil

Com o prêmio principal do concurso 3790 distribuído, o próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (28). O concurso 3791 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.