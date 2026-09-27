Aposta simples de Capim Branco embolsa R$ 6,4 milhões na Lotofácil de domingo
Cidade tem 10 mil habitantes
Uma aposta simples de Capim Branco, em Minas Gerais, acertou os 15 números sorteados no concurso 3790 da Lotofácil, realizado neste domingo (27). O bilhete, registrado na lotérica Chave da Sorte, garantiu sozinho o prêmio principal de R$ 6.473.807,39.
O jogo vencedor foi feito de forma presencial e marcou apenas os 15 números, quantidade mínima permitida na Lotofácil. Como houve apenas uma aposta com 15 acertos, o prêmio da faixa principal ficou integralmente com o apostador de Capim Branco.
Veja os números sorteados na Lotofácil 3790
As dezenas sorteadas no concurso da loteria deste domingo foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Além do prêmio milionário, outras apostas foram contempladas nas faixas de 11 a 14 acertos. Ao todo, 423 apostas acertaram 14 números, enquanto milhares de jogos tiveram premiações nas demais faixas.
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 6.473.807,39
14 acertos: 423 apostas ganhadoras, R$ 2.094,06
13 acertos: 14.642 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 176.691 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 928.640 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio da Lotofácil
Com o prêmio principal do concurso 3790 distribuído, o próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (28). O concurso 3791 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.