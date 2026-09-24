Resultado da Lotofácil hoje 3788 de quinta (24/9/26)

Nessa quinta-feira, 24 de setembro, as Loterias Caixa realizam o sorteio do concurso 3788 da Lotofácil. A extração sai depois das 21h (horário de Brasília), e promete um prêmio de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Os números são:

Confira o resultado da Lotofácil 3788: 01-04-05-07-08-09-12-16-17-18-20-21-22-23-24

Resultado da Lotofácil de hoje 3788

Se você fez a sua aposta, fique atento: logo após o sorteio, os números sorteados serão divulgados e você poderá verificar se foi o grande sortudo do dia. Veja o resultado da Lotofácil em ordem crescente:

Como funciona a premiação?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, e não é à toa: as chances de ganhar prêmios são relativamente maiores em comparação a outras modalidades, como a Mega-Sena. Para ganhar, basta acertar de 11 a 15 números, sendo que o prêmio principal vai para quem acertar as 15 dezenas. Se mais de um apostador acertar, o valor será dividido igualmente entre os ganhadores.

Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio principal é transferido para a faixa seguinte, e assim por diante. Confira como funciona a distribuição dos prêmios:

15 acertos: Prêmio principal (dividido entre os ganhadores).

14 acertos: Faixa secundária de premiação.

13 acertos: Valor fixo de R$ 25.

12 acertos: Valor fixo de R$ 10.

11 acertos: Valor fixo de R$ 5.

A premiação pode ser resgatada nas agências da Caixa ou em casas lotéricas, dependendo do valor do prêmio. Para valores superiores a R$ 1.903,98, o pagamento deve ser feito diretamente em uma agência bancária, com apresentação do bilhete original, CPF e RG.

Já para prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores podem optar por receber o valor em uma casa lotérica. Apostadores que fizeram suas apostas online têm a facilidade de transferir o valor diretamente para uma conta do Mercado Pago.

Próximo sorteio Lotofácil concurso 3789

Se você não participou do sorteio de hoje ou não teve sorte desta vez, não desanime. Amanhã, sexta-feira, 25 de setembro, acontece o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3789, também às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 20h.

A Lotofácil oferece várias formas de jogar. Além de escolher manualmente suas dezenas, o apostador pode optar pelo sistema automático, conhecido como “Surpresinha”, que seleciona os números de forma aleatória. Outra opção popular é a “Teimosinha”, que permite ao apostador repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos – 3, 6, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos.

Você pode fazer sua aposta nas casas lotéricas espalhadas por todo o Brasil ou, se preferir a comodidade de apostar de casa, pode utilizar o site oficial das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou o aplicativo de loterias da Caixa. Lembre-se de que as apostas online estão disponíveis para maiores de 18 anos e exigem um cadastro com CPF válido.