Lotofácil

Confira resultado da Lotofácil 3789 hoje e ganhadores de sexta (25/09/26)

Prêmio é de R$ 9 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3789 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil 3789, um dos concursos mais aguardados das loterias da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. As dezenas sorteadas da Lotofácil 3789 serão atualizadas em tempo real.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3789

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3789 de hoje foram: 06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-25

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e o horário passou para às 21h. No domingo corre às 11h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como fazer aposta pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil de hoje 3788

Resultado da Lotofácil hoje 3788 de quinta (24/9/26)

Quem é o delator que ganhou 570 vezes na loteria

Delator de Vorcaro ganhou 570 vezes na loteria e levou R$ 176 milhões em 5 anos

Resultado da Lotofácil de hoje 3787

Resultado da Lotofácil hoje: confira o concurso 3787 (23/9/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3786

Resultado da Lotofácil hoje concurso 3786 e ganhadores (22/09/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3785

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3785, segunda (21/09/26)

Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil

Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil de domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes