Confira resultado da Lotofácil 3789 hoje e ganhadores de sexta (25/09/26)

Confira resultado da Lotofácil 3789 hoje e ganhadores de sexta (25/09/26)

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil 3789, um dos concursos mais aguardados das loterias da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. As dezenas sorteadas da Lotofácil 3789 serão atualizadas em tempo real.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3789

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3789 de hoje foram: 06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-25

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e o horário passou para às 21h. No domingo corre às 11h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como fazer aposta pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Boa sorte!