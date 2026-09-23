Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3787, quarta (23/9/26)

A Lotofácil 3787 será sorteada nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026. O concurso está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 2 milhões, e o DCI atualizará esta página com os números sorteados, o rateio e a lista de ganhadores assim que a Caixa divulgar o resultado.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3787 em ordem crescente:

Resultado da Lotofácil de hoje 3787

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do documento de identidade, CPF e bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis, contado a partir da apresentação do bilhete na agência.

Faturam o grande prêmio os apostadores que acertarem as 15 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 3787 de hoje. A modalidade também premia quem acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Os apostadores que acertarem parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem receber os valores correspondentes à faixa de premiação. Na aposta simples, com 15 dezenas, são premiados os jogos que acertarem de 11 a 15 números.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Após esse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, com 15 números, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Quanto mais números o apostador marcar, maior será o valor da aposta e também a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas. Com 20 números, por exemplo, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 211.

Os sorteios da Lotofácil são realizados pela Caixa no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, dentro do horário estabelecido para cada concurso.