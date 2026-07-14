Apostas de Fortaleza e Campinas ganham R$ 473 mil na Lotofácil 3734

Apostas de Fortaleza e Campinas ganham R$ 473 mil na Lotofácil 3734

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3734, sorteado nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os bilhetes premiados foram registrados em Fortaleza, no Ceará, e em Campinas, no interior de São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 473.309,60.

Duas apostas vencedoras foram feitas por moradores de Fortaleza por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Já o terceiro prêmio saiu para um jogo registrado presencialmente na Lotérica do Parque Industrial, em Campinas.

Os números sorteados na Lotofácil 3734 foram: 02-03-05-08-10-12-13-14-15-16-17-19-22-23-25.

Fortaleza concentrou dois dos três prêmios principais do concurso. De acordo com o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal, as duas apostas foram registradas nos canais eletrônicos.

Os jogos eram simples, com 15 números marcados, e não utilizaram a modalidade Teimosinha. Cada bilhete acertou todas as dezenas e garantiu o prêmio individual de R$ 473.309,60.

Embora os registros apareçam com as mesmas informações no relatório da Caixa, eles correspondem a duas apostas ganhadoras diferentes. A instituição não divulga a identidade dos vencedores.

O terceiro prêmio principal saiu para Campinas, no interior paulista. O bilhete foi registrado na Lotérica do Parque Industrial, localizada na região do Parque Industrial.

Assim como os jogos de Fortaleza, a aposta de Campinas foi simples, individual e formada por 15 dezenas. O ganhador também receberá R$ 473.309,60.

Além dos vencedores da faixa principal, outras 453 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 938,90 cada. A Lotofácil ainda premiou 12.244 jogos com 13 acertos, no valor de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, 129.770 apostas receberam R$ 14. Outros 595.533 bilhetes acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 7.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira, 14 de julho de 2026, a partir das 21h. O novo prêmio estimado será confirmado pela Caixa após a atualização oficial das Loterias Caixa.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Além da Loto, a Caixa vai sortear as seguintes loterias: