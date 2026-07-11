Mega, Lotofácil e Federal: Loterias de sábado somam R$ 72 milhões hoje

Mega-Sena, +Milionária, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal serão sorteadas neste sábado pela Caixa.

A Caixa Econômica Federal realiza hoje, 11 de julho, o sorteio de sete modalidades diferentes, oferecendo milhões em prêmios para quem registrar os palpites até o início da noite. O destaque fica por conta da Mega-Sena, mas o dia também conta com o tradicional sorteio da Loteria Federal e da +Milionária. Os sorteios acontecem às 20h e 21h.

+Milionária pode pagar R$ 72 milhões

O maior prêmio das loterias deste sábado está no concurso 371 da +Milionária. A modalidade está acumulada e pode pagar R$ 72 milhões para uma aposta que acertar as seis dezenas e os dois Trevos sorteados. Sorteio às 21h.

Para jogar, é necessário escolher seis números entre os 50 disponíveis e dois Trevos entre seis opções. A +Milionária possui dez faixas de premiação, permitindo ganhos mesmo quando o apostador não acerta toda a combinação principal.

Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões

A Mega-Sena concurso 3030 tem prêmio estimado em R$ 20 milhões. A bolada aumentou mesmo depois de uma aposta simples de Divinópolis, em Minas Gerais, ganhar sozinha mais de R$ 43 milhões no concurso anterior. Sorteio às 21h.

Isso acontece porque o concurso 3030 tem final zero e recebe parte dos valores acumulados reservados para essas edições. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. A Mega-Sena também paga valores menores para quem fizer a quina ou a quadra.

Timemania tem prêmio acumulado de R$ 3,2 milhões

A Timemania concurso 2414 pode pagar R$ 3,2 milhões neste sábado. O prêmio acumulou depois que nenhuma aposta acertou as sete dezenas do sorteio realizado na quinta-feira. Sorteio às 21h.

Na Timemania, o jogador marca dez números entre 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração. São sorteadas sete dezenas e uma equipe. Há prêmios para quem acertar de três a sete números ou apenas o clube selecionado.

Lotofácil sorteia R$ 2 milhões

O concurso 3733 da Lotofácil oferece prêmio estimado em R$ 2 milhões. No sorteio de sexta-feira, duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 911.553,98 cada.

A aposta simples exige a marcação de 15 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou todas as 15 dezenas. Sorteio às 21h.

Dia de Sorte pode pagar R$ 800 mil

O Dia de Sorte concurso 1243 chega ao sorteio deste sábado com prêmio estimado em R$ 800 mil. A modalidade permite que o apostador escolha números relacionados aos dias do mês.

Para participar, é preciso marcar sete dezenas entre 31 disponíveis e selecionar um Mês da Sorte. O concurso paga prêmios para quatro, cinco, seis ou sete acertos, além de uma quantia fixa para quem acertar o mês sorteado. Sorteio às 21h.

Quina tem prêmio de R$ 600 mil

A Quina concurso 7063 pode pagar R$ 600 mil neste sábado. O prêmio voltou ao valor inicial depois que uma aposta acertou as cinco dezenas na sexta-feira e ganhou mais de R$ 10,7 milhões.

Além da faixa principal, a modalidade premia os apostadores que acertarem dois, três ou quatro números. No jogo simples, o participante escolhe cinco dezenas entre as 80 disponíveis no volante. Sorteio às 21h.

Loteria Federal sorteia prêmio principal de R$ 500 mil

A Loteria Federal concurso 6082 também será sorteada neste sábado, a partir das 20h. O primeiro prêmio é de R$ 500 mil para quem tiver o bilhete inteiro vencedor.

Considerando o prêmio principal e as premiações derivadas, a extração regular de sábado distribui mais de R$ 1,5 milhão. O bilhete inteiro custa R$ 40 e é dividido em dez frações de R$ 4. Quem compra apenas uma parte recebe o prêmio proporcional ao número de frações adquiridas.

Diferentemente das outras modalidades, a Loteria Federal não exige a escolha de dezenas. O apostador compra um bilhete previamente numerado em uma casa lotérica e também pode ganhar com acertos de milhar, centena, dezena, aproximações e outros números derivados dos cinco principais.

As apostas simples para as modalidades numéricas podem ser registradas até as 20h deste sábado nas lotéricas, no aplicativo ou no portal Loterias Caixa. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30. Na Loteria Federal, é necessário encontrar um bilhete ou uma fração ainda disponível em uma unidade lotérica.