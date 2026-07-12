Lotofácil

Duas apostas de RO e SP dividem prêmio milionário da Lotofácil 3733

Cada ganhador vai receber R$ 724.525,32.

Escrito por Anny Malagolini
prêmio milionário da Lotofácil 3733 DCI

O concurso 3733 da Lotofácil, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo (SP) na noite de sábado (11/07/2026), fez dois novos milionários no país. Os sortudos dividiram o prêmio principal e vão levar para casa, cada um, a quantia exata de R$ 724.525,32.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 22 – 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, ambas as apostas vencedoras foram do tipo simples, com apenas uma cota cada, e adquiridas de forma física em lotéricas. Veja de onde são os novos ganhadores:

  • Seringueiras (RO): Bilhete registrado na Lotérica Premium.
  • Santos (SP): Bilhete registrado na Santos Consort Loterias Ltda.

Além dos dois acertadores das 15 dezenas, a Lotofácil deste sábado distribuiu prêmios para milhares de outras faixas:

  • 14 acertos: 411 apostas ganharam R$ 1.056,07 cada;
  • 13 acertos: 11.988 apostas ganharam R$ 35,00 cada;
  • 12 acertos: 125.174 apostas ganharam R$ 14,00 cada;
  • 11 acertos: 616.316 apostas ganharam R$ 7,00 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. A estimativa de prêmio para quem conseguir acertar os 15 números está avaliada em R$ 2.000.000,00.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial do banco. Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,00.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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