Dois moradores de MG ganham R$ 911 mil na Lotofácil com aposta simples

Dois moradores de MG ganham R$ 911 mil na Lotofácil com aposta simples

Duas apostas simples feitas em Minas Gerais dividiram o prêmio principal da Lotofácil nesta sexta-feira, 10 de julho. Os jogos foram registrados em Belo Horizonte e Berizal e acertaram as 15 dezenas do concurso 3732. Cada aposta vencedora vai receber R$ 911.553,98. Juntas, elas dividiram aproximadamente R$ 1,82 milhão.

Os números sorteados na Lotofácil 3732 foram: 02 – 03 – 07 – 08 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

As duas apostas ganhadoras foram jogos simples, com 15 números marcados e apenas uma cota. Nenhuma delas foi feita pela internet.

Veja de onde são os ganhadores de hoje.

Cidades ganhadores da Lotofácil

Uma das apostas foi registrada na Super Sorte Loterias, em Belo Horizonte. O estabelecimento aparece no sistema da Caixa com a razão social Cia da Sorte Loterias Ltda. A segunda aposta vencedora saiu para a Lotérica Série A, localizada em Berizal, município do Norte de Minas Gerais.

Confira os locais:

Belo Horizonte (MG): Super Sorte Loterias;

Berizal (MG): Lotérica Série A;

Valor de cada prêmio: R$ 911.553,98;

Tipo de jogo: aposta simples com 15 dezenas;

Canal de venda: lotérica física.

Além dos vencedores do prêmio principal, 230 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 2.374,31 cada.

Também houve premiação para:

13 acertos: 7.312 apostas ganhadoras de R$ 35;

12 acertos: 95.002 apostas ganhadoras de R$ 14;

11 acertos: 555.037 apostas ganhadoras de R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste sábado, 11 de julho, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Os ganhadores têm até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para resgatar o prêmio. Como os valores ultrapassam o limite de pagamento das casas lotéricas, a retirada deverá ser feita em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete original e de documento oficial com CPF.