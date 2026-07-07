Bolão do Rio leva R$ 1,9 milhão na Lotofácil 3728

Um bolão feito no Rio de Janeiro acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3728 e levou o prêmio principal do concurso sorteado nesta segunda-feira, 6 de julho de 2026. A aposta vencedora foi registrada na Masello Loterias, em canal físico, e faturou R$ 1.919.054,20.

O jogo premiado foi feito em formato de bolão, com 5 cotas. Com isso, o valor será dividido entre os participantes conforme a quantidade de cotas adquiridas por cada um. Ainda assim, mesmo repartido, o prêmio representa uma quantia milionária para os ganhadores.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas na Lotofácil 3728 foram:

01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas do país por ter uma dinâmica simples e por premiar várias faixas de acertos. No concurso desta segunda-feira, além do ganhador principal com 15 dezenas, milhares de apostas também receberam valores por 14, 13, 12 e 11 acertos.

Premiação da Lotofácil 3728

O concurso 3728 da Lotofácil teve 1 aposta ganhadora na faixa principal. O bilhete acertou os 15 números sorteados e levou R$ 1.919.054,20.

Na faixa de 14 acertos, 128 apostas ganhadoras receberam R$ 3.143,61 cada. Essa é a segunda principal faixa de premiação da modalidade e costuma reunir apostadores que ficam a apenas uma dezena do prêmio máximo.

Com 13 acertos, 5.659 apostas foram premiadas com R$ 35,00. Já a faixa de 12 acertos teve 80.438 apostas ganhadoras, com pagamento de R$ 14,00 para cada uma.

A Lotofácil também paga prêmio para quem acerta 11 dezenas. Nesta faixa, 465.377 apostas receberam R$ 7,00 cada.

Resultado da Lotofácil 3728

O resultado da Lotofácil 3728 confirmou apenas um ganhador na faixa principal. A aposta milionária foi feita no Rio de Janeiro, na Masello Loterias, e entrou para a lista de grandes prêmios pagos pela modalidade em 2026.

Como o jogo vencedor foi um bolão, o prêmio será dividido entre os participantes. Os bolões são uma alternativa bastante usada por apostadores que querem aumentar a quantidade de números jogados ou dividir o custo da aposta com outras pessoas.

No caso da Lotofácil, a aposta simples permite marcar 15 números entre os 25 disponíveis no volante. No entanto, o apostador também pode escolher mais dezenas, o que aumenta o preço do jogo e também as chances de premiação.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira, 7 de julho de 2026. A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Os sorteios da Lotofácil são realizados pela Caixa Econômica Federal, normalmente no período da noite. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais, conforme as regras da modalidade.

Para concorrer, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. São premiados os bilhetes que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A aposta simples, com 15 números, é a opção mais tradicional. Também é possível participar por meio de bolões, em que vários apostadores dividem o valor do jogo e, em caso de premiação, repartem o prêmio conforme a quantidade de cotas compradas.

Quem ganhou algum prêmio deve conferir as regras de pagamento da Caixa. Valores menores podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, enquanto prêmios mais altos precisam ser resgatados em uma agência da Caixa, com documento de identificação e o comprovante da aposta.