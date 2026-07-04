Lotofácil

Lotofácil 3726 acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões

Há ganhadores em premiações menores

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3726

A Lotofácil concurso 3726 não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio acumulou para o próximo sorteio. O concurso foi realizado na noite desta sexta-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas.

Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, marcado para este sábado (4), pague R$ 5 milhões para quem acertar todos os números.

As dezenas sorteadas no concurso 3726 foram: 02 – 05 – 06 – 07 – 10 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostas foram premiadas nas demais faixas de acertos.

Rateio da Lotofácil 3726

Confira como ficou a premiação do concurso:

15 acertos: não houve ganhadores;
14 acertos: 220 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.713,85 cada;
13 acertos: 7.920 apostas ganhadoras, que recebem R$ 35,00;
12 acertos: 101.025 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00;
11 acertos: 558.351 apostas ganhadoras, que recebem R$ 7,00.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.250.238,50.

Próximo sorteio

Com a ausência de vencedores na faixa principal, o prêmio voltou a acumular. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso 3727 será realizado neste sábado (4) e poderá pagar R$ 5 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas.

Além do prêmio principal, a modalidade também segue acumulando recursos para concursos especiais. O valor reservado para a Lotofácil da Independência já ultrapassa R$ 126,6 milhões, enquanto o acumulado para o próximo concurso chega a R$ 1.798.223,63. Já o acumulado para o concurso final zero (3730) soma R$ 1.670.972,14.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por oferecer maiores chances de premiação em comparação com outros jogos. O apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Caso ninguém acerte os 15 números, o valor destinado à faixa principal acumula para o concurso seguinte, aumentando a expectativa entre os apostadores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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