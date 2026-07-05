Morador de Taubaté acerta sozinho a Lotofácil 3727 e fatura prêmio milionário

Uma aposta registrada em Taubaté (SP) transformou o sonho de um apostador em realidade na noite deste sábado (4). O concurso 3727 da Lotofácil teve apenas um vencedor na faixa principal, e o bilhete premiado garantiu R$ 4.523.720,84 ao acertar as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados na noite de sábado na Lotofácil 3727 foram: 01-02-03-04-05-09-10-11-13-14-16-18-19-22-23

O jogo vencedor foi uma aposta simples, com 15 números, realizada na Lotérica A Sua Independência Ltda, localizada no município do interior paulista. Como não se tratava de um bolão, todo o prêmio será destinado ao único apostador ou apostadora responsável pelo bilhete.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das loterias da Caixa por oferecer boas chances de premiação. Para conquistar o prêmio máximo, é necessário acertar as 15 dezenas sorteadas entre as 25 disponíveis no volante.

Além do prêmio principal, milhares de apostas também foram contempladas nas demais faixas de premiação do concurso 3727. Confira a premiação da Lotofácil 3727:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.523.720,84

14 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 1.737,01

13 acertos: 12.822 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 156.946 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 856.594 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante da aposta e documento oficial com foto.

Valores superiores devem ser sacados exclusivamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Para quantias acima de R$ 10 mil, o pagamento é realizado em até dois dias úteis após a solicitação.

Os prêmios das loterias prescrevem em 90 dias contados da data do sorteio. Após esse prazo, o valor não resgatado é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).