Dois moradores acertam Lotofácil 3725 e dividem prêmio milionário

Dois apostadores começaram o mês de julho com uma boa notícia. O concurso 3725 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (2), teve duas apostas vencedoras na faixa principal. Os bilhetes foram registrados em Santa Bárbara (MG) e Belém (PA), e cada um faturou R$ 903.320,97, conforme o rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

Em Santa Bárbara, o prêmio saiu para um Bolão Caixa com seis cotas, registrado na lotérica A Favorita. A aposta foi feita com 15 dezenas e o valor de R$ 903.320,94 será dividido entre os participantes do bolão.

Já em Belém, um único apostador levou sozinho o prêmio ao registrar uma aposta simples de 15 números na lotérica Centro Lotérico Sonho Meu. O ganhador receberá R$ 903.320,97.

As 15 dezenas sorteadas no lotofácil 3725 foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25.

Além dos dois ganhadores da faixa principal, o concurso ainda premiou 295 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 1.834,44 cada. Também houve 8.139 apostas com 13 acertos, 90.249 com 12 acertos e 468.852 com 11 acertos. O próximo concurso da Lotofácil está previsto para sexta-feira (3) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil acontece na sexta-feira, 3 de julho de 2026, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível deixar que o sistema faça a seleção por meio da Surpresinha ou repetir a mesma aposta em concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Quanto maior o número de dezenas marcadas, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos, o que faz da Lotofácil uma das loterias com maior número de ganhadores entre as modalidades administradas pela Caixa. Para quem faz uma aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760, de acordo com a Caixa Econômica Federal.