Caixa muda calendário das loterias: Mega-Sena, Lotofácil e Quina terão novos dias e horários

Caixa muda calendário das loterias: Mega-Sena, Lotofácil e Quina terão novos dias e horários

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (17) uma mudança no calendário das Loterias Caixa que altera os dias e horários de diversos sorteios. A principal novidade é o fim das extrações aos sábados: a partir deste fim de semana, os concursos que tradicionalmente eram realizados na noite de sábado passarão a acontecer na manhã de domingo.

Novo horário das loterias

De acordo com a Caixa, as apostas simples poderão ser registradas até as 22h de sábado, tanto nas casas lotéricas quanto pelo Portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial. Com a alteração, modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal terão seus sorteios transferidos para as 11h de domingo. Antes, as extrações eram realizadas às 21h de sábado.

Segundo a Caixa, a mudança amplia o prazo para registro das apostas durante o fim de semana e oferece mais tempo para os apostadores participarem dos concursos.

Outra novidade é que os Bolões Caixa vendidos pelos canais digitais poderão ser comercializados aos domingos até 10h45, quinze minutos antes do início dos sorteios.

Confira a programação:

Domingo: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária e Loteria Federal;

Segunda-feira: Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete;

Terça-feira: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Timemania;

Quarta-feira: +Milionária, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e Loteria Federal;

Quinta-feira: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Timemania;

Sexta-feira: Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete;

Sábados e feriados nacionais: não haverão sorteios.

Já a Dupla Sena, Lotomania e Super Sete mantêm os dias tradicionais de segunda, quarta e sexta-feira.

Em nota, a Caixa afirma que a alteração busca ampliar o período disponível para apostas e facilitar a participação dos jogadores, especialmente durante os fins de semana.