São Paulo lidera número de apostas premiadas na Lotofácil 3736

Lotofácil 3736 premia moradores de São Paulo; veja as lotéricas com apostas vencedoras

Lotofácil 3736 premia moradores de São Paulo; veja as lotéricas com apostas vencedoras

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil nesta quarta-feira, 15 de julho, mas moradores da cidade de São Paulo garantiram prêmios na segunda faixa do concurso 3736. Ao todo, 40 registros feitos na capital paulista alcançaram 14 acertos.

Os prêmios das apostas de São Paulo variaram de R$ 2.007,06 a R$ 8.028,30. Somados, os 40 registros premiados receberam aproximadamente R$ 120,4 mil. Parte dos jogos, no entanto, foi realizada em bolões, e o valor deverá ser dividido entre os participantes conforme o número de cotas.

Como ninguém acertou todos os números, a Lotofácil acumulou. A estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 10 milhões no próximo concurso, marcado para quinta-feira, 16 de julho.

Veja aqui o resultado da lotofácil completo.

Quais apostas de São Paulo ganharam na Lotofácil?

O maior prêmio registrado na capital paulista saiu para um bolão da Lotérica Amador do Milhão. O jogo foi feito com 18 números, teve quatro combinações premiadas com 14 acertos e recebeu R$ 8.028,30. O bolão possui 30 cotas.

Também se destacaram apostas com prêmio superior a R$ 6 mil. Dois registros da Casa Luno, feitos com 17 números e 40 cotas, receberam R$ 6.021,20 cada. O mesmo valor foi pago a um bolão da Fiaccadori Loterias, com 20 cotas, e a outro da Rio da Sorte Loterias, dividido em 40 partes.

Uma aposta simples da lotérica Sonho Feliz, feita com 17 dezenas, teve três combinações premiadas e faturou R$ 6.021,24.

Confira os locais de São Paulo com apostas premiadas:

Arco-Íris: R$ 2.007,08;

Bom Sucesso: R$ 4.014,15;

Casa Lotérica Porto: R$ 2.007,08;

Casa Luno: dois prêmios de R$ 6.021,20;

Dedé Loterias: R$ 4.014,15;

Fiaccadori Loterias: R$ 6.021,20;

Grande Prêmio: R$ 4.014,16;

Jogada Certa Loterias: R$ 2.007,08;

Kina Lotérica: R$ 2.007,08;

Las Vegas: R$ 2.007,08;

Leste Loterias: R$ 2.007,08;

Loteria Caneco de Ouro: R$ 2.007,08;

canais eletrônicos: dez prêmios de R$ 2.007,08 e um de R$ 4.014,16;

Lotérica Amador do Milhão: R$ 8.028,30;

Lotérica Cal Center: dois prêmios de R$ 4.014,15;

Municipal Loterias: R$ 2.007,08;

Pirani Loteria: R$ 2.007,08;

Prazer em Jogar: R$ 2.007,08;

Primeiro Prêmio: R$ 2.007,08;

Rio da Sorte Loterias: R$ 6.021,20;

Santa Cruz Loterias: R$ 4.014,15;

Sonho Feliz: R$ 6.021,24;

Super Sorte: R$ 2.007,08;

Tabapuã Loterias: R$ 2.007,08;

Tetra Loterias: R$ 2.007,08;

Top Lot: R$ 2.007,08;

Vicema Loterias: R$ 2.007,08;

VRA Loterias: R$ 2.007,06.

Qual foi o rateio da Lotofácil?

O concurso 3736 não teve ganhador na faixa principal. Já os 449 apostadores que acertaram 14 números receberam R$ 2.007,08 por combinação vencedora.

Confira o rateio completo:

15 acertos: não houve ganhadores;

14 acertos: 449 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.007,08;

13 acertos: 14.838 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35;

12 acertos: 164.288 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14;

11 acertos: 819.742 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7.

Além dos R$ 4.656.061,97 acumulados para o próximo concurso, a Lotofácil possui R$ 1.739.535,19 reservados para o concurso de final zero, de número 3740. O acumulado para a Lotofácil da Independência está em R$ 131.873.029,68.