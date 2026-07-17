Lotofácil

Moradores de 5 estados acertam a Lotofácil e vão dividir prêmio de R$ 10 milhões

Apostas simples e bolões acertaram as quinze dezenas do concurso

Escrito por Anny Malagolini
ganhadores da Lotofácil 3737 DCI
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Seis apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3737, sorteada na noite desta quinta-feira (16), e dividiram o prêmio principal da loteria. Cada bilhete premiado vai receber R$ 1.371.194,90, segundo a Caixa Econômica Federal.

Cidades dos ganhadores da Lotofácil 3737

As apostas vencedoras da lotofácil concurso 3737 foram registradas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vila Velha (ES) e Belém (PA). Entre os ganhadores, três foram apostas simples e três foram bolões.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 23 – 25

Os bilhetes premiados com 15 acertos saíram para:

Salvador (BA) – bolão com 8 cotas;
Fortaleza (CE) – bolão com 39 cotas;
Brasília (DF) – aposta simples feita pelos canais eletrônicos;
Vila Velha (ES) – bolão com 18 cotas;
Belém (PA) – aposta simples.

Ao todo, foram registradas seis apostas vencedoras, já que uma das localidades teve mais de um bilhete premiado.

Premiação da Lotofácil 3737

Além dos ganhadores da faixa principal, a Caixa também premiou milhares de apostas nas demais categorias:

15 acertos: 6 apostas ganhadoras — R$ 1.371.194,90 cada;
14 acertos: 796 apostas ganhadoras — R$ 1.343,82 cada;
13 acertos: 24.274 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada;
12 acertos: 265.231 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada;
11 acertos: 1.320.040 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada.
Qual é o prêmio do próximo concurso?

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira, 17 de julho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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