Apostas simples e bolões acertaram as quinze dezenas do concurso

Moradores de 5 estados acertam a Lotofácil e vão dividir prêmio de R$ 10 milhões

Moradores de 5 estados acertam a Lotofácil e vão dividir prêmio de R$ 10 milhões

Seis apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3737, sorteada na noite desta quinta-feira (16), e dividiram o prêmio principal da loteria. Cada bilhete premiado vai receber R$ 1.371.194,90, segundo a Caixa Econômica Federal.

Cidades dos ganhadores da Lotofácil 3737

As apostas vencedoras da lotofácil concurso 3737 foram registradas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vila Velha (ES) e Belém (PA). Entre os ganhadores, três foram apostas simples e três foram bolões.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 23 – 25

Os bilhetes premiados com 15 acertos saíram para:

Salvador (BA) – bolão com 8 cotas;

Fortaleza (CE) – bolão com 39 cotas;

Brasília (DF) – aposta simples feita pelos canais eletrônicos;

Vila Velha (ES) – bolão com 18 cotas;

Belém (PA) – aposta simples.

Ao todo, foram registradas seis apostas vencedoras, já que uma das localidades teve mais de um bilhete premiado.

Premiação da Lotofácil 3737

Além dos ganhadores da faixa principal, a Caixa também premiou milhares de apostas nas demais categorias:

15 acertos: 6 apostas ganhadoras — R$ 1.371.194,90 cada;

14 acertos: 796 apostas ganhadoras — R$ 1.343,82 cada;

13 acertos: 24.274 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada;

12 acertos: 265.231 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada;

11 acertos: 1.320.040 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada.

Qual é o prêmio do próximo concurso?

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira, 17 de julho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas.