Que horas corre a Lotofácil 3736 hoje: horário nesta quarta-feira (15/7)

Que horas corre a Lotofácil 3736 hoje: horário nesta quarta-feira (15/7)

O resultado da Lotofácil 3736 será conhecido na noite desta quarta-feira, 15 de julho, em sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso tem prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, e o DCI acompanha a apuração em tempo real, atualizando os números sorteados assim que forem divulgados.

Que horas é o sorteio da Lotofácil 3736

O sorteio da Lotofácil 3736 ocorre neste dia 15 de julho, sábado, a partir das 21h, horário de Brasília. O público poderá acompanhar ao vivo pela internet e também pelo DCI, que atualiza em tempo real e coloca os números na ordem crescente.

O sorteio será transmitido pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Basta acessar o endereço https://www.youtube.com/@canalcaixa/ na data e horário indicados e clicar em ‘ao vivo’. Depois, é só esperar o início da transmissão quando o programa estiver no ar.

Como apostar na loteria?

As apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília. É possível jogar nas lotéricas de todo o país ou pela internet.

Para fazer sua aposta pela internet, siga os passos:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. Pela internet, só é possível fazer apostas gastando acima de R$ 30.

Passo 2: do lado esquerdo da tela, clique em ‘loterias caixas’ e depois em ‘lotofácil’;

Passo 3: clique em ‘mega da virada’ e depois, no canto inferior’, em ‘clique e aposte’;

Passo 4: escolha a modalidade e clique em ‘aposte já’. A quantidade mínima de apostas é de 7 jogos;

Passo 5: insira seu CPF e a senha cadastrada no site da caixa. Novos usuários devem se cadastrar;

Passo 6: aceite os termos de uso e preencha sua aposta, escolhendo entre 6 e 20 números dos 60 disponíveis;

Passo 7: informe os dados e conclua o pagamento.

Nas lotéricas, o valor de cada aposta é de R$ 3,50.

Como ver o resultado da Lotofácil 3736?

Quais as dezenas mais sorteadas do concurso?

Muitas pessoas usam as dezenas mais sorteadas da história da Lotofácil como estratégia para apostar, pois acreditam que isso gera mais chances de vencer. Se você é um desses apostadores, saiba que o número mais sorteado na Lotofácil é o 03, de acordo com informações da Caixa.

A sequência dos 10 números mais sorteados são: 20, 10, 11, 25, 13, 24, 14, 03, 05 e 04.

Em contrapartida, o menos sorteado é o 8.