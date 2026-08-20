Com apostas simples, 3 moradores dividem prêmio milionário da Lotofácil

O resultado da Lotofácil 3766, sorteado nesta quarta-feira (19), premiou três apostas com 15 acertos. Os jogos vencedores foram registrados em São Luís (MA), Guia Lopes da Laguna (MS) e Ariquemes (RO). Cada aposta que acertou as 15 dezenas recebeu R$ 418.432,01. As informações constam nos dados oficiais da Caixa. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 3766 foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

Moradores de três estados acertam as 15 dezenas

Uma das apostas vencedoras foi registrada em São Luís, no Maranhão, na Lotérica Jardim Tropical. O jogo foi feito presencialmente e contou com 15 números. A segunda aposta premiada saiu em Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul. O bilhete foi registrado por meio de canais eletrônicos das Loterias e teve 18 números. O terceiro jogo com 15 acertos foi registrado em Ariquemes, em Rondônia, na Lotérica Ariquemes. A aposta também foi feita presencialmente, com 15 números.

Cada uma das três apostas levou R$ 418.432,01 pelo prêmio principal do concurso 3766.

Além dos vencedores da faixa principal, milhares de apostas acertaram 11, 12, 13 ou 14 números.

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 418.432,01;

14 acertos: 446 apostas ganhadoras, R$ 843,07;

13 acertos: 10.482 apostas ganhadoras, R$ 35;

12 acertos: 103.636 apostas ganhadoras, R$ 14;

11 acertos: 491.402 apostas ganhadoras, R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para quinta-feira (20), a partir das 21h. A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

O valor acumulado para o próximo concurso de final zero, o 3770, está em R$ 1.846.528,18. Já o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 148.656.630,53.

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas: