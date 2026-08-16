Confira o resultado da Lotofácil, Mega, Quina e Federal deste domingo (16/8)

Confira o resultado da Lotofácil, Mega, Quina e Federal deste domingo (16/8)

Os apostadores acompanham neste domingo, 16 de agosto de 2026, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3763, Quina 7093, Loteria Federal 6092, Mega-Sena 3045, Timemania 2429, Dia de Sorte 1273 e +Milionária 381, que passaram a ser realizados aos domingos após a alteração no calendário promovida pela Caixa.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Resultado da Lotofácil 3763

O concurso 3763 da Lotofácil será sorteado neste domingo, 16 de agosto. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Números da Lotofácil 3763: 01-02-03-04-05-08-09-14-15-17-20-21-22-23-24

Resultado da Quina 7093

A Quina 7093 também será sorteada neste domingo e tem prêmio estimado em R$ 6,6 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Números da Quina 7093: 21-41-57-63-64

Resultado da Loteria Federal 6092

A Loteria Federal 6092 integra a rodada de sorteios deste domingo. Diferentemente das demais modalidades, a premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio de R$ 1,340 milhão: 86399

2º Prêmio de R$ 40 mil: 69745

3º Prêmio de R$ 30 mil: 53467

4º Prêmio de R$ 20 mil: 64337

5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 04461

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Mega-Sena 3045

A Mega-Sena 3045 será sorteada neste domingo, 16 de agosto, com prêmio estimado em R$ 38 milhões. Para conquistar a bolada principal, é necessário acertar as seis dezenas.

Números da Mega-Sena 3045: 23-29-33-42-43-57

Resultado da Timemania 2429

A Timemania 2429 sorteia sete dezenas e um Time do Coração. O prêmio estimado é de R$ 8 milhões para quem acertar os sete números.

Números da Timemania 2429: 09-18-23-42-47-64-75 | Atlético – MG

Resultado do Dia de Sorte 1273

O Dia de Sorte 1273 sorteia sete números e um Mês da Sorte. O prêmio estimado é de R$ 650 mil.

Números do Dia de Sorte 1273:

Resultado da +Milionária 381

A +Milionária 381 também será sorteada neste domingo. O prêmio estimado está acumulado em R$ 127 milhões para quem acertar a combinação principal.

Números da +Milionária 381:

Trevos:

Como conferir os resultados das loterias?

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.

Já na Loteria Federal, a verificação é realizada pelo número completo do bilhete. Por isso, é importante guardar o comprovante da aposta ou o bilhete físico até a conferência final.

O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa Econômica Federal divulgar os resultados oficiais dos sorteios deste domingo.