Moradores de MG e RS ficam milionários com a Lotofácil

Moradores de MG e RS ficam milionários com a Lotofácil

O resultado da Lotofácil 3765, sorteado nesta terça-feira (18), premiou duas apostas com 15 acertos. Os jogos vencedores foram registrados em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, com prêmio de R$ 1.988.778,54 para cada aposta vencedora. As informações constam nos dados oficiais da Caixa. O sorteio da Lotofácil foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 3765 foram: 01 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Moradores de Arinos e Porto Alegre acertam as 15 dezenas

Uma das apostas que acertaram os 15 números foi registrada em Arinos, em Minas Gerais. O jogo foi uma aposta simples, com 15 números, feita presencialmente na Loteria Arinos. O bilhete levou sozinho o prêmio de R$ 1.988.778,54. A outra aposta vencedora saiu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Neste caso, o prêmio veio de um bolão com 18 números, dividido em 50 cotas. O valor destinado à premiação registrada para a aposta foi de R$ 1.988.778,50.

Além dos dois vencedores na faixa principal, milhares de apostas acertaram 11, 12, 13 ou 14 números.

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.988.778,54;

14 acertos: 391 apostas ganhadoras, R$ 1.863,06;

13 acertos: 13.467 apostas ganhadoras, R$ 35;

12 acertos: 160.642 apostas ganhadoras, R$ 14;

11 acertos: 834.305 apostas ganhadoras, R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para quarta-feira (19), a partir das 21h. A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.