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Lotofácil 3763: aposta simples de São José do Rio Preto leva prêmio milionário

As dezenas sorteadas no concurso 3763 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Escrito por Anny Malagolini
Ganhadores da Lotofácil 3763 DCI
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Uma aposta simples de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3763 da Lotofácil, realizado neste domingo, 16 de agosto. O bilhete premiado levou sozinho o prêmio de R$ 1.705.616,41. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na PE Kent Loterias, na cidade paulista. O jogo foi feito de forma física e contou com os 15 números da aposta mínima.

As dezenas sorteadas no concurso 3763 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Com os 15 acertos, a aposta de São José do Rio Preto ficou com toda a premiação destinada à faixa principal. O concurso teve R$ 19,69 milhões em arrecadação. Além do prêmio milionário, outras apostas também foram contempladas nas demais faixas da Lotofácil.

Ganhadores da Lotofácil 3763

15 acertos: 1 aposta ganhadora, com prêmio de R$ 1.705.616,41;

14 acertos: 167 apostas ganhadoras, com R$ 2.141,49 para cada uma;

13 acertos: 5.944 apostas ganhadoras, com R$ 35 para cada;

12 acertos: 81.731 apostas ganhadoras, com R$ 14 para cada;

11 acertos: 477.410 apostas ganhadoras, com R$ 7 para cada.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para segunda-feira, 17 de agosto, com prêmio estimado em R$ 2 milhões, a partir das 21h. Também está acumulado o valor destinado ao concurso de final zero, além da quantia reservada para a Lotofácil da Independência, sorteio especial realizado em setembro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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