Lotofácil 3763: aposta simples de São José do Rio Preto leva prêmio milionário

Uma aposta simples de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3763 da Lotofácil, realizado neste domingo, 16 de agosto. O bilhete premiado levou sozinho o prêmio de R$ 1.705.616,41. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na PE Kent Loterias, na cidade paulista. O jogo foi feito de forma física e contou com os 15 números da aposta mínima.

As dezenas sorteadas no concurso 3763 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Com os 15 acertos, a aposta de São José do Rio Preto ficou com toda a premiação destinada à faixa principal. O concurso teve R$ 19,69 milhões em arrecadação. Além do prêmio milionário, outras apostas também foram contempladas nas demais faixas da Lotofácil.

Ganhadores da Lotofácil 3763

15 acertos: 1 aposta ganhadora, com prêmio de R$ 1.705.616,41;

14 acertos: 167 apostas ganhadoras, com R$ 2.141,49 para cada uma;

13 acertos: 5.944 apostas ganhadoras, com R$ 35 para cada;

12 acertos: 81.731 apostas ganhadoras, com R$ 14 para cada;

11 acertos: 477.410 apostas ganhadoras, com R$ 7 para cada.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para segunda-feira, 17 de agosto, com prêmio estimado em R$ 2 milhões, a partir das 21h. Também está acumulado o valor destinado ao concurso de final zero, além da quantia reservada para a Lotofácil da Independência, sorteio especial realizado em setembro.