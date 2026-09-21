Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3785, segunda (21/09/26)

Prêmio é de R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3785 DCI
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A Lotofácil 3785 será sorteada nesta segunda-feira, 21 de setembro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas serão divulgadas pela Caixa após a extração. O DCI acompanha o sorteio e atualizará esta página com os números sorteados, o rateio e a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3785: 01-04-07-08-11-12-14-15-17-18-19-22-23-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3785

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3721 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor. Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência esse ano?

A Lotofácil da Independência de 2026 teve 72 apostas ganhadoras, que vão dividir o prêmio de R$ 323.177.688. Cada uma vai receber R$ 4.488.579. O sorteio do concurso 3.780 foi realizado na terça-feira (15), em São Paulo. Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.

Na segunda faixa, 8.978 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.762,74 cada. Outros 290.866 jogos fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 17,50. Já 3.465.636 apostas acertaram 12 números, garantindo R$ 7,00 cada, enquanto 19.323.208 jogos fizeram 11 pontos, com prêmio individual de R$ 3,50.

Entre as 72 apostas que acertaram as 15 dezenas, 61 foram registradas em canais físicos, distribuídas por 18 estados. São Paulo teve o maior número, com 15 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais, com oito, e Ceará, com seis. As outras 11 apostas foram feitas por canais eletrônicos.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2026.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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