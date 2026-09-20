Veja tudo sobre o sorteio deste domingo, 20 de setembro

Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil de domingo

Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil de domingo

Uma aposta de Brasília (DF) ganhou o prêmio principal da Lotofácil de domingo, 20 de setembro de 2026. O jogo acertou as 15 dezenas do concurso 3784 e levou R$ 3.999.286,18. A aposta foi registrada na Esquina da Sorte, da Barbosa Lotérica Ltda.

As dezenas sorteadas no concurso 3784 foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A aposta vencedora foi simples, com 15 números escolhidos, e feita na modalidade física.

Além do prêmio principal, a Lotofácil também distribuiu valores para outras faixas de acertos. Ao todo, 283 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.844,33 cada.

Na faixa de 13 acertos, foram 10.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35. Outras 135.259 apostas acertaram 12 dezenas e receberam R$ 14 cada.

Já entre os jogos que acertaram 11 números, foram registradas 724.559 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 7 por aposta.

Com o resultado do concurso 3784, a Lotofácil volta a ser sorteada nesta segunda-feira, 21 de setembro. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Confira todos os resultados de domingo, dia 20: