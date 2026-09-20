Lotofácil

Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil de domingo

Veja tudo sobre o sorteio deste domingo, 20 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Aposta de Brasília ganha prêmio da Lotofácil DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Uma aposta de Brasília (DF) ganhou o prêmio principal da Lotofácil de domingo, 20 de setembro de 2026. O jogo acertou as 15 dezenas do concurso 3784 e levou R$ 3.999.286,18. A aposta foi registrada na Esquina da Sorte, da Barbosa Lotérica Ltda.

As dezenas sorteadas no concurso 3784 foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A aposta vencedora foi simples, com 15 números escolhidos, e feita na modalidade física.

Além do prêmio principal, a Lotofácil também distribuiu valores para outras faixas de acertos. Ao todo, 283 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.844,33 cada.

Na faixa de 13 acertos, foram 10.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35. Outras 135.259 apostas acertaram 12 dezenas e receberam R$ 14 cada.

Já entre os jogos que acertaram 11 números, foram registradas 724.559 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 7 por aposta.

Com o resultado do concurso 3784, a Lotofácil volta a ser sorteada nesta segunda-feira, 21 de setembro. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Confira todos os resultados de domingo, dia 20:

  • Mega-Sena – concurso 3060: 06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38
  • Lotofácil – concurso 3784: 01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
  • Quina – concurso 7122: 22 – 33 – 35 – 36 – 72
  • Timemania – concurso 2444: 11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74
  • Time do coração: São Bernardo-SP
  • +Milionária – concurso 391: 04 – 10 – 27 – 40 – 44 – 47
  • Trevos: 3 e 5
  • loteria Federal

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil de hoje 3784

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3784, domingo (20/09/26)

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3783

Saiu! Resultado da Lotofácil 3783 hoje concurso de sexta

imagem do bilhete da lotofacil

Lotofácil hoje: último concurso da semana tem prêmio de R$ 2 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje 3782

Confira o resultado da Lotofácil de hoje 3782 (17/9/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3781

Resultado da Lotofácil hoje 3781 de quarta (16/9/26)

Cidade com 3,8 mil habitantes teve aposta milionária na Lotofácil da Independência

Cidade com 3,8 mil habitantes teve aposta milionária na Lotofácil da Independência

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes