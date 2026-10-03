Confira o resultado da Lotofácil 3796 hoje e ganhadores de sábado

A Lotofácil 3796 será sorteada neste sábado, 3 de outubro de 2026. O concurso está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 2 milhões, e o DCI atualizará esta página com os números sorteados, o rateio e a lista de ganhadores assim que a Caixa divulgar o resultado.

Confira o resultado da Lotofácil em ordem crescente:

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3796

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3796 de hoje foram:

O que é o resultado da Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada há 17 anos pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sexta, e neste fim de semana também vai ter no sábado, a partir das 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Lotofácil em 2025 pode sair em cinco faixas.

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado lotofácil, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.