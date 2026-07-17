Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3738, sexta (17/7/26)

Prêmio está acumulado em R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil 3738 Sorteio acontece às 21h em São Paulo - DCI
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Fim de semana chegou e sua vida pode mudar. O sorteio do resultado da Lotofácil concurso 3738 poderá ser conferido a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio de hoje pode chegar a R$ 2 milhões e ganha o apostador que acertar as dezenas.

Os números sorteados na Lotofácil 3738 são os seguintes: 02-03-04-05-07-08-10-11-13-14-17-18-20-23-24

Resultado da Lotofácil 3738

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3736 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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