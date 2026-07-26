Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo (26/7)

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo (26/7)

Os apostadores acompanham neste domingo, 26 de julho de 2026, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3745, Quina 7075, Loteria Federal 6086, Mega-Sena 3036, Timemania 2420, Dia de Sorte 1255 e +Milionária 375, realizados neste domingo após a alteração no calendário promovida pela Caixa.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Resultado da Lotofácil 3745

O concurso 3745 da Lotofácil será sorteado neste domingo, 26 de julho. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Números da Lotofácil 3745: aguarde atualização

Resultado da Quina 7075

A Quina 7075 também será sorteada neste domingo e tem prêmio estimado em R$ 13 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Números da Quina 7075: aguarde atualização

Resultado da Loteria Federal 6086

A Loteria Federal 6086 integra a rodada de sorteios deste domingo. Diferentemente das demais modalidades, a premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio: aguarde atualização

2º Prêmio: aguarde atualização

3º Prêmio: aguarde atualização

4º Prêmio: aguarde atualização

5º Prêmio: aguarde atualização

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Mega-Sena 3036

A Mega-Sena 3036 será sorteada neste domingo, 26 de julho, com prêmio estimado em R$ 51 milhões. Para conquistar a bolada principal, é necessário acertar as seis dezenas.

Números da Mega-Sena 3036: aguarde atualização

Resultado da Timemania 2420

A Timemania 2420 sorteia sete dezenas e um Time do Coração. O prêmio estimado é de R$ 9 milhões para quem acertar os sete números.

Números da Timemania 2420: aguarde atualização

Time do Coração: aguarde atualização

Resultado do Dia de Sorte 1255

O Dia de Sorte 1255 sorteia sete números e um Mês da Sorte. O prêmio estimado é de R$ 350 mil.

Números do Dia de Sorte 1255: aguarde atualização

Mês da Sorte: aguarde atualização

Resultado da +Milionária 375

A +Milionária 375 também será sorteada neste domingo. O prêmio estimado está acumulado em R$ 136 milhões para quem acertar a combinação principal.

Números da +Milionária 375: aguarde atualização

Trevos: aguarde atualização

Como conferir os resultados das loterias?

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.

Já na Loteria Federal, a verificação é realizada pelo número completo do bilhete. Por isso, é importante guardar o comprovante da aposta ou o bilhete físico até a conferência final.

O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa Econômica Federal divulgar os resultados oficiais dos sorteios deste domingo.