Lotofácil

Resultado da Lotofácil de R$ 5 milhões: veja os números de domingo

O apostador que acertar o resultado da Lotofácil pode ganhar R$ 5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil Sorteio - DCI
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O sorteio dos números do resultado da Lotofácil concurso 3755 de hoje, domingo (26), será divulgado a partir das 11h (horário de Brasília). O prêmio estimado para o apostador que acertar todas as dezenas é de R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3755

Veja os números da Lotofácil sorteados hoje: 01-02-04-05-06-07-08-09-10-12-13-19-21-22-24

Ganhadores da Lotofácil

Para levar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar o resultado completo da Lotofácil concurso 3755. Se mais de um jogo for registrado com as 15 dezenas, a quantia será dividida igualmente entre os vencedores.

Em três faixas são pagas as quantias fixas de: R$ 30 para 13 acertos, R$ 12 para 12 acertos e R$ 6 para 11 acertos. Após a dedução do total dos valores fixos, 62% do restante da premiação é destinado aos acertadores dos 15 números e 13% aos acertadores de 14 números.

Não havendo ganhador na faixa principal da Lotofácil 3755, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio de 15 acertos.

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 3755 podem receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 2.428,80 podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta bancária ou pelo Mercado Pago, conforme as regras vigentes da Caixa. O prazo para todos os premiados realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 3755 com uma aposta simples é de uma em 3.268.760. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), essa chance aumenta para uma em 211.

Nas demais faixas, a probabilidade é de aproximadamente uma em 21.792 para 14 acertos, uma em 692 para 13 acertos, uma em 60 para 12 acertos e uma em 11 para 11 acertos.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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