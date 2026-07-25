Lotofácil

Lotofácil sorteia novo prêmio especial de R$ 5 milhões

Sorteio começa às 11h em São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3745 DCI
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O prêmio acumulado de R$ 5 milhões da Lotofácil 3745 pode sair para a aposta que acertar as 15 dezenas. O valor aumentou porque ninguém levou a faixa principal no concurso anterior. O sorteio está previsto para domingo, dia 26, e vai começar às 11h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como jogar na Lotofácil?

Os jogos para o sorteio da Lotofácil 3745 podem ser registrados neste sábado nas casas lotéricas credenciadas, no aplicativo ou no site Loterias Caixa. Na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. São sorteadas 15 dezenas, e a aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Além do prêmio principal para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil também paga valores para apostas que fizerem 14, 13, 12 e 11 acertos.

Para aumentar as chances de ganhar, também é possível participar de um bolão. Na Lotofácil, o bolão tem valor mínimo de R$ 14, enquanto cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em 3,2 milhões. As probabilidades para um jogo de 15 números são:

15 números acertados: uma chance em 3.268.760;

14 números acertados: uma chance em 21.792;

13 números acertados: uma chance em 692;

12 números acertados: uma chance em 60;

11 números acertados: uma chance em 11.

Ao marcar mais números no volante, o apostador aumenta as probabilidades de ganhar, mas também paga mais caro. Uma aposta com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 54.264 e oferece uma chance em 211 de acertar os 15 números.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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