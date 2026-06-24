Moradores de 116 cidades levam R$ 2,1 mil na Lotofácil 3718; prêmio acumulou

Concurso 3718 não teve acertador na faixa principal; 167 apostas fizeram 14 pontos e levam R$ 2.155,12 cada.

Ninguém acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3718, sorteada nesta terça-feira, 23 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou em R$ 5 milhões para o próximo concurso, marcado para quarta-feira, 24 de junho.

Os números sorteados na Lotofácil 3718 foram: 01 – 05 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. Na faixa de 14 acertos, 167 apostas ganhadoras vão receber R$ 2.155,12 cada. A lista de locais da sorte da Caixa mostra prêmios de 14 acertos registrados em diferentes estados, incluindo apostas feitas em canais físicos e digitais.

Veja como ficou o rateio do concurso:

15 acertos: não houve acertador

14 acertos: 167 apostas ganhadoras, R$ 2.155,12

13 acertos: 6.675 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 85.780 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 486.361 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Com o resultado, o prêmio acumulado volta a chamar atenção dos apostadores para o sorteio seguinte. A estimativa de prêmio do próximo concurso será paga a quem acertar sozinho as 15 dezenas.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para quinta-feira, 25 de junho de 2026, com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio começa às 8h30.

Para jogar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Recebem prêmio os bilhetes que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.