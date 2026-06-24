Lotofácil

Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3719, Federal 6077, Lotomania 2941

Sorteios não serão realizados na quarta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Resultado das Loterias de hoje Lotofácil 3719, Federal 6077, Lotomania 2941 DCI

Os apostadores acompanham na quinta-feira, 25 de junho, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal que estavam previstos para quarta-feira, 24. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3719, Lotomania 2941, Dupla Sena 2974, Super Sete 864 e +Milionária 366.

Os concursos serão realizados às 8h30, após mudança no cronograma das Loterias Caixa. Os números serão atualizados pelo DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio.

Resultado da Lotofácil 3719

O concurso 3719 da Lotofácil será sorteado nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30. A estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas entre as 25 disponíveis no volante.

Números da Lotofácil 3719: aguarde o resultado

Veja também a Lotofácil 3718

Resultado da Loteria Federal 6077

A Loteria Federal 6077 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. Diferentemente da Lotofácil, a modalidade não sorteia dezenas para apostas em volante. A premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Lotomania 2941

A Lotomania 2941 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. A modalidade sorteia 20 números entre os 100 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 5 milhões.

Números da Lotomania 2941: aguarde o resultado

Resultado da Dupla Sena 2974

A Dupla Sena 2974 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 5,1 milhões. A modalidade tem dois sorteios no mesmo concurso, o que aumenta as chances de premiação. Para levar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas em um dos sorteios.

Números da Dupla Sena 2974:

1º sorteio: aguarde o resultado

2º sorteio: aguarde o resultado

Resultado do Super Sete 864

O Super Sete 864 terá sete números sorteados, um em cada coluna. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as sete colunas do volante. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 2,1 milhões.

Números do Super Sete 864: aguarde o resultado

Resultado da +Milionária 366

A +Milionária 366 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 66 milhões. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar seis dezenas e dois trevos.

Números da +Milionária 366: aguarde o resultado

Trevos sorteados: aguarde o resultado

Como conferir os resultados das loterias?

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.

No Super Sete, a verificação é feita por coluna. O apostador deve conferir se o número marcado em cada uma das sete colunas corresponde ao número sorteado.

O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais dos concursos transferidos para quinta-feira, 25 de junho, às 8h30.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Moradores de 116 cidades levam R$ 2,1 mil na Lotofácil 3718; prêmio acumulou

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3718, terça (23/6/26)

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3717, segunda (22/6/26)

Moradores ficam sem prêmio principal da Lotofácil 3716; veja rateio

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3716, sábado (20/6/26)

Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3716, Federal 6076, Mega 3021

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes