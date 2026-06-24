Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3719, Federal 6077, Lotomania 2941

Os apostadores acompanham na quinta-feira, 25 de junho, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal que estavam previstos para quarta-feira, 24. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3719, Lotomania 2941, Dupla Sena 2974, Super Sete 864 e +Milionária 366.

Os concursos serão realizados às 8h30, após mudança no cronograma das Loterias Caixa. Os números serão atualizados pelo DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio.

Resultado da Lotofácil 3719

O concurso 3719 da Lotofácil será sorteado nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30. A estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas entre as 25 disponíveis no volante.

Números da Lotofácil 3719: aguarde o resultado

Veja também a Lotofácil 3718

Resultado da Loteria Federal 6077

A Loteria Federal 6077 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. Diferentemente da Lotofácil, a modalidade não sorteia dezenas para apostas em volante. A premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Lotomania 2941

A Lotomania 2941 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. A modalidade sorteia 20 números entre os 100 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 5 milhões.

Números da Lotomania 2941: aguarde o resultado

Resultado da Dupla Sena 2974

A Dupla Sena 2974 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 5,1 milhões. A modalidade tem dois sorteios no mesmo concurso, o que aumenta as chances de premiação. Para levar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas em um dos sorteios.

Números da Dupla Sena 2974:

1º sorteio: aguarde o resultado

2º sorteio: aguarde o resultado

Resultado do Super Sete 864

O Super Sete 864 terá sete números sorteados, um em cada coluna. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as sete colunas do volante. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 2,1 milhões.

Números do Super Sete 864: aguarde o resultado

Resultado da +Milionária 366

A +Milionária 366 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 66 milhões. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar seis dezenas e dois trevos.

Números da +Milionária 366: aguarde o resultado

Trevos sorteados: aguarde o resultado

Como conferir os resultados das loterias?

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.

No Super Sete, a verificação é feita por coluna. O apostador deve conferir se o número marcado em cada uma das sete colunas corresponde ao número sorteado.

O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais dos concursos transferidos para quinta-feira, 25 de junho, às 8h30.