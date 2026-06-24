Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3719, Federal 6077, Lotomania 2941
Sorteios não serão realizados na quarta-feira
Os apostadores acompanham na quinta-feira, 25 de junho, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal que estavam previstos para quarta-feira, 24. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3719, Lotomania 2941, Dupla Sena 2974, Super Sete 864 e +Milionária 366.
Os concursos serão realizados às 8h30, após mudança no cronograma das Loterias Caixa. Os números serão atualizados pelo DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio.
Resultado da Lotofácil 3719
O concurso 3719 da Lotofácil será sorteado nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30. A estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas entre as 25 disponíveis no volante.
Números da Lotofácil 3719: aguarde o resultado
Veja também a Lotofácil 3718
Resultado da Loteria Federal 6077
A Loteria Federal 6077 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. Diferentemente da Lotofácil, a modalidade não sorteia dezenas para apostas em volante. A premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.
1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:
Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.
Resultado da Lotomania 2941
A Lotomania 2941 também integra a lista de resultados das loterias de hoje. A modalidade sorteia 20 números entre os 100 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 5 milhões.
Números da Lotomania 2941: aguarde o resultado
Resultado da Dupla Sena 2974
A Dupla Sena 2974 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 5,1 milhões. A modalidade tem dois sorteios no mesmo concurso, o que aumenta as chances de premiação. Para levar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas em um dos sorteios.
Números da Dupla Sena 2974:
1º sorteio: aguarde o resultado
2º sorteio: aguarde o resultado
Resultado do Super Sete 864
O Super Sete 864 terá sete números sorteados, um em cada coluna. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as sete colunas do volante. A estimativa de prêmio para o concurso é de R$ 2,1 milhões.
Números do Super Sete 864: aguarde o resultado
Resultado da +Milionária 366
A +Milionária 366 será sorteada nesta quinta-feira, 25 de junho, às 8h30, com prêmio estimado em R$ 66 milhões. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar seis dezenas e dois trevos.
Números da +Milionária 366: aguarde o resultado
Trevos sorteados: aguarde o resultado
Como conferir os resultados das loterias?
Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.
No Super Sete, a verificação é feita por coluna. O apostador deve conferir se o número marcado em cada uma das sete colunas corresponde ao número sorteado.
O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais dos concursos transferidos para quinta-feira, 25 de junho, às 8h30.